Київ знову обмежить роботу ТЦ, ринків і дитсадків при зростанні кількості хворих

Поки відновити роботу ресторанів в приміщеннях в Києві неможливо, Київ планує знову обмежити роботу торгових центрів, продовольчих ринків та дитячих садків у разі збільшення кількості нових випадків захворювання на коронавірусом до 24 осіб на 100 тис. населення.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Хочу підкреслити, що якщо показник захворюваності досягне в місті 24 хворих на 100 тис. людей, Київ буде змушений повернути частину обмежень ... Відновлення обмежень стосуватиметься, насамперед, місць великого скупчення людей. Роботи великих магазинів і торгових центрів, ринків, дитячих садів і інших установ, де існує велика ймовірність зараження",  сказав він.

Кличко зазначив, що наразі у Києві цей показник досяг 16 при встановленому Міністерством охорони здоров'я показником для пом'якшення карантинних обмежень менш ніж 12.

Він також звернувся до правоохоронних органів більш суворо контролювати дотримання карантину та безпеки організаціями, підприємствами та громадянами.

Як повідомляли Українські Новини, тоді як масові заходи в Україні поки що не дозволяють, кінотеатри можуть відновити роботу після карантинного простою вже 2 липня.

Раніше у МОЗ пояснили, що кількість хворих на коронавірус в останні дні збільшилася через те, що люди ігнорували рекомендації за дотримання карантинних заходів.