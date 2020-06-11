Будемо пропонувати заходи. У МОЗ прокоментували різке зростання захворюваності на коронавірус

В той час, як 11 червня в Україні зафіксували новий рекорд захворюваності на коронавірус за добу, міністр охорони здоров'я Максим Степанов пов'язує збільшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус з недотриманням протиепідемічних рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"У нас ситуація пом'якшення карантину. Коли ми пропонували пом'якшення, ми, в тому числі, слухали вас. Ми розуміли, що ви втомилися. Але пом'якшення були прораховані з урахуванням тих заходів безпеки, які мали бути. Чомусь всі вирішили, що вже можна не дотримуватися обмежень. Потрібно зрозуміти, що всі заходи безпеки, які ми рекомендуємо, прописані для всіх українців. Ми знаємо, що при дотриманні рекомендацій кількість випадків, можливість інфікування COVID-19 буде знижуватися. Але коли ми їх не виконуємо, ми бачимо такі цифри, які є", - прокоментував міністр.

Він наголосив, що українці мають відповідальніше ставиться до свого здоров'я і свого життя.

"Звичайно, в цій ситуації, коли ми маємо збільшення кількості (нових випадків захворювання), ми будемо пропонувати певні заходи", - сказав Степанов.

При цьому він не уточнив, чи можливе повернення до жорсткого карантину найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, за словами вірусолога, висока температура повітря і ультрафіолет знижують агресивність передачі коронавірусу.

Також після різкого падіння кількість нових інфікованих коронавірусом в Києві знову почала зростати.