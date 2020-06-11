підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 червня 2020, четвер, 11:40 12
Медицина 2020-06-11T12:30:03+03:00
Українські Новини
Будемо пропонувати заходи. У МОЗ прокоментували різке зростання захворюваності на коронавірус

Будемо пропонувати заходи. У МОЗ прокоментували різке зростання захворюваності на коронавірус

Анна Рудык
Карантин, МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як 11 червня в Україні зафіксували новий рекорд захворюваності на коронавірус за добу, міністр охорони здоров'я Максим Степанов пов'язує збільшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус з недотриманням протиепідемічних рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"У нас ситуація пом'якшення карантину. Коли ми пропонували пом'якшення, ми, в тому числі, слухали вас. Ми розуміли, що ви втомилися. Але пом'якшення були прораховані з урахуванням тих заходів безпеки, які мали бути. Чомусь всі вирішили, що вже можна не дотримуватися обмежень. Потрібно зрозуміти, що всі заходи безпеки, які ми рекомендуємо, прописані для всіх українців. Ми знаємо, що при дотриманні рекомендацій кількість випадків, можливість інфікування COVID-19 буде знижуватися. Але коли ми їх не виконуємо, ми бачимо такі цифри, які є", - прокоментував міністр.

Він наголосив, що українці мають відповідальніше ставиться до свого здоров'я і свого життя.

"Звичайно, в цій ситуації, коли ми маємо збільшення кількості (нових випадків захворювання), ми будемо пропонувати певні заходи", - сказав Степанов.

При цьому він не уточнив, чи можливе повернення до жорсткого карантину найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, за словами вірусолога, висока температура повітря і ультрафіолет знижують агресивність передачі коронавірусу.

Також після різкого падіння кількість нових інфікованих коронавірусом в Києві знову почала зростати.

Більше новин про: Карантин МОЗ Максим Степанов Коронавірус коронавірус в Україні

В Україні дефіцит лікарів-епідеміологів становить ...
Степанов не міг за завищеною ціною купувати захисн...
Німеччина порадила не їздити в Україну до осені...
Кіпр відкриває авіасполучення ще з п'ятьма європей...
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента
Новини
Харків не видавав безкоштовно житло громадянам у 2019 12:12 Документ
У МОЗ не знають, коли українці зможуть подорожувати за кордон 12:07
В Україні зросла кількість областей, не готових до пом'якшення карантину 12:06
Зеленський вважає Порошенка досвідченим політиком і маніпулятором 11:53
70% споживачів газу на Чернігівщини боргують за газ 11:42 Прес-реліз
більше новин
Шестирічній дочці вбитого Джорджа Флойда подарували повну стипендію на навчання в університеті 11:37
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України 15:24
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
Оновлення дорожньої навігації. Фото: a3.kyiv.ua
В Україні з'являться нові дорожні знаки 14:29
більше новин
У Вінницькій області "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів далекого сполучення: список маршрутів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok