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12 червня 2020, пʼятниця, 10:08 10
Медицина 2020-06-12T11:30:50+03:00
Українські Новини
Відновити роботу ресторанів у приміщеннях в Києві неможливо, — МОЗ

Відновити роботу ресторанів у приміщеннях в Києві неможливо, — МОЗ

Анна Рудык
Ресторан, Карантин, МОЗ, Коронавірус, пом'якшення карантину
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатує, що в Києві, з огляду на епідеміологічну ситуацію, відновлення роботи ресторанів у приміщеннях неможливе.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Виходячи з епідеміологічної ситуації в Києві, етап відкриття ресторанів неможливий", — сказав міністр.

Причиною Степанов назвав показник інцидентності, який перевищує 12 випадків інфікування коронавірусом на 100 тис. людей.

При цьому міністр зазначив, що в регіонах, де дозволена робота ресторанів, дозволяється святкувати весілля за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, тоді як масові заходи в Україні поки що не дозволяють, кінотеатри можуть відновити роботу після карантинного простою вже 2 липня.

Раніше у МОЗ пояснили, що кількість хворих на коронавірус у останні дні збільшилася через те, що люди ігнорували рекомендації з дотримання карантинних заходів.

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