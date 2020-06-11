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11 червня 2020, четвер, 09:46 16
Суспільство 2020-06-11T11:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус

У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус

Валерия Драгомирова
Київ, Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірус у Києві 10 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 91 людину до 3 671, померлих - на 4 людини до 84.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Новини сьогодні невтішні. Кількість жителів столиці, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 91 людину. Померли четверо хворих. Сьогодні в Києві вже 3 671 підтверджений випадок захворювання COVID-19", - написав він.

Серед захворілих 55 жінок у віці від 18 до 83 років, 28 чоловіків від 18 до 85 років, а також 4 хлопчика (від 3 до 7 років) і 4 дівчинки (від 4 до 13 років).

У тому числі захворіли 5 медиків.

У лікарні столиці за останню добу госпіталізовано 10 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 68 осіб, всього одужали 1 053 жителі столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Шевченківському районі - 24, Солом'янському та Святошинському - по 12, у Дніпровському районі - 10 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, з початку епідемії в Україні новий рекорд захворюваності на коронавірус за добу. Раніше МОЗ змінило критерії для виписки хворих коронавірусом.

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