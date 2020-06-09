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09 червня 2020, вівторок, 23:16 4
Кабмін 2020-06-10T00:01:07+03:00
Українські Новини
Кабмін представить оновлену програму діяльності до кінця тижня - Зеленський

Кабмін представить оновлену програму діяльності до кінця тижня - Зеленський

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Кабмін, Президент Володимир Зеленський, Програма дій уряду
Засідання у Зеленського. Фото: прес-служба президента
Засідання у Зеленського. Фото: прес-служба президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд надасть оновлену Програму дій уряду до кінця тижня. У той час, як депутати Верховної Ради не налаштовані дати Кабінету Міністрів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля річний імунітет підтримки Програми дій уряду.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

"Парламентські комітети висловили численні зауваження та пропозиції. Багато критики надійшло від депутатів "Слуги народу". Як повідомив Прем'єр-міністр, уряд уважно опрацював усі конструктивні пропозиції та готовий на цьому тижні представити парламенту оновлену Програму дій уряду 2.0", - заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з членами Кабінету Міністрів, представниками парламентських комітетів, а також керівництвом правоохоронних органів.

Глава держави нагадав, що Верховна Рада не підтримала першу редакцію Програми діяльності Кабінету Міністрів.

Водночас Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін буде просити винести нову програму на розгляд парламенту і підтримати її 18-19 червня.

За його словами, документ доопрацьований з урахуванням пропозицій усіх комітетів, завдань з політичних програм Президента та партії "Слуга народу", а також указів Глави держави та зауважень від комітетів.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада відправила програму діяльності Кабінету Міністрів на доопрацювання.

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