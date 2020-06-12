В Києві побито нові температурні рекорди

У Києві зафіксували два температурних рекорди за минулі дві доби. Ніч на четвер в столиці була найзапеклішою за останні 140 років у той час, як у цьому столітті травень 2020 року виявився найхолоднішим.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"10 червня в Києві середньодобова температура повітря становила +26,3, що на 0,3 градуса вище попереднього рекордного значення температури для цього дня 1885 року, або 135-річної давності", - інформують в обсерваторії.

Також рекорд зафіксували в ніч на четвер - вона стала найтеплішою в столиці за 140 років.

"Температура не опустилася нижче +20,6. Адже торішнє попереднє рекордне значення + 20,2 перевищено на 0,4 градуса", - сказано в повідомленні.

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