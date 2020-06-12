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12 червня 2020, пʼятниця, 11:45 8
Суспільство 2020-06-12T13:15:02+03:00
Українські Новини
В Києві побито нові температурні рекорди

В Києві побито нові температурні рекорди

Ольга Фандорина
Погода, Температурный рекорд, погода в Україні, спека
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay

У Києві зафіксували два температурних рекорди за минулі дві доби. Ніч на четвер в столиці була найзапеклішою за останні 140 років у той час, як у цьому столітті травень 2020 року виявився найхолоднішим.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"10 червня в Києві середньодобова температура повітря становила +26,3, що на 0,3 градуса вище попереднього рекордного значення температури для цього дня 1885 року, або 135-річної давності", - інформують в обсерваторії.

Також рекорд зафіксували в ніч на четвер - вона стала найтеплішою в столиці за 140 років.

"Температура не опустилася нижче +20,6. Адже торішнє попереднє рекордне значення + 20,2 перевищено на 0,4 градуса", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, тенденцій змін клімату показує, що глобальне потепління призводить до того, що літо стає довшим, а зима коротшою, 

Крім того, синоптики різко змінили прогноз погоди на літо, зокрема, очікується аномальна спека і посуха зі зливами.

Також  народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні

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