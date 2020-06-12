МОЗ дозволило весілля

Українці можуть святкувати весілля за умови дотримання обмежувальних заходів. Водночас в Києві, з огляду на епідеміологічну ситуацію, відновлення роботи ресторанів у приміщеннях неможливе.

Про це у п'ятницю, 12 червня під час брифінку повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

"Святкувати весілля можна, якщо ви дотримуєтеся встановлених обмежувальних заходів. Зокрема це соціальна дистанція по можливості - розумію, що це весілля, користування антисептиками та інші заходи, про які ми неодноразово говорили", - пояснив міністр, відповідаючи на питання, чи можна святкувати в форматі до 10 чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 11 червня кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 зменшилася на 0,9%, кількість нових летальних випадків - на 23,8%. Так, кількість виявлених випадків в Україні збільшилася на 683 до 29 753, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 870 порівняно з попередньою добою, 10 червня.

15 березня РАЦСи перестали приймати заяви на весілля — можна оформити лише народження або смерть.