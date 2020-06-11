В Україні новий рекорд захворюваності на коронавірус за добу

10 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 689 до 29 070, кількість померлих від захворювання - на 21 людину до 854 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 31,2%, кількість нових летальних випадків зменшилась на 8,7%.

Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 11 червня в Україні 29 070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальних, 13 141 пацієнт одужав.

За добу зафіксовано 689 нових випадків, одужали 372 людини, померла 21 людина.

Таким чином, 10 червня показник нових хворих за добу був більший, ніж тих, хто одужав - 689 проти 372.

Кількість нових випадків захворювання на 10 червня становила 2,4% від загальної кількості хворих на 9 червня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 793), в Києві (3 671) та Львівської області (2 414).

У Рівненській області зафіксовано 2 175 випадків коронавірусної інфекції, у Київській - 1 919 випадків, у Івано-Франківській області - 1 649 випадків, у Закарпатській - 1 471, у Харківській - 1 374, у Тернопільській - 1 349, у Волинській - 1 266, у Вінницькій - 1 236, в Одеській - 1 045, у Житомирській - 992, в Дніпропетровській - 981, в Кіровоградській - 563, у Хмельницькій - 523 випадку.

510 випадків виявлено в Запорізькій області, 506 випадків - у Черкаській, 341 випадок - у Чернігівській, 311 випадків - у Миколаївській, 276 випадків - у Полтавській області, 269 випадків - у Донецькій, 203 випадку - в Сумській, 179 випадків - у Херсонській і 54 випадки - у Луганській області.

Як захиститися від коронавіруса:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

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