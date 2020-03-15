РАГСи перестали приймати заяви на весілля — можна оформити лише народження або смерть

Поки у МОЗ рекомендують закрити всі магазини, крім продуктових і аптек, у відділах державної реєстрації актів цивільного стану починають діяти обмеження для прийому громадян. Людей будуть приймати тільки з питань реєстрації смерті та народження.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції України.

"Безпосередній прийом громадян буде здійснюватися виключно з питань державної реєстрації народження, смерті та видачі архівних документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, необхідних для підтвердження при похованні", — йдеться в повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що шлюби, заявки на які вже подані, зареєструють. Розлучення за взаємною згодою теж будуть фіксувати.

Проте громадянам надана можливість отримати консультацію або подати документи, необхідні для державної реєстрації актів цивільного стану, онлайн за допомогою веб-порталу "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану".

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка влада Львова закриває усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, заправок і аптек.

Незважаючи на оголошені в Києві карантинні заходи, в місті все одно пройшли сільськогосподарські ярмарки, після яких на вулицях залишилися купи сміття, гнилі овочі та фрукти, залишки упаковки та пляшки.