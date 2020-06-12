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12 червня 2020, пʼятниця, 06:20 9 Інфографіка
Фінанси 2020-06-12T09:15:03+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій у червні ще 2,5 млрд гривень

Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій у червні ще 2,5 млрд гривень

Кира Молчанова
ПФУ, Пенсії, пенсія, фінансування пенсій
Пенсії. Фото: pexels
Пенсії. Фото: pexels

Після того, як 10 червня Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 1,7 млрд гривень, наступного дня ця сума зросла до 2,5 млрд гривень.

Про це Facebook повідомляє прес-служба ПФУ.

"На пенсійні виплати сьогодні направлено 2, 5 млрд грн", — сказано в повідомленні, яке супроводжується інфографікою.

Фінансування пенсій 11 червня. Інфографіка ПФУФінансування пенсій 11 червня. Інфографіка ПФУ

У відомстві зазначають, що всього забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 17 9 млрд грн. Виплати йдуть за графіком.

Пенсіонерів попередили, що пенсію будуть проводити певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня у зв'язку з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму, підвищать щомісячні соціальні виплати. Мінімальну пенсію підвищать на 57 гривень, яка становитиме 1769 гривень на місяць.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку.

Шмигаль пообіцяв не піднімати пенсійний вік і заявив, що МВФ цього не вимагає.

Тим часом, українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа.

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