Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій у червні ще 2,5 млрд гривень

Після того, як 10 червня Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 1,7 млрд гривень, наступного дня ця сума зросла до 2,5 млрд гривень. Про це Facebook повідомляє прес-служба ПФУ. "На пенсійні виплати сьогодні направлено 2, 5 млрд грн", — сказано в повідомленні, яке супроводжується інфографікою. Фінансування пенсій 11 червня. Інфографіка ПФУ У відомстві зазначають, що всього забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 17 9 млрд грн. Виплати йдуть за графіком. Пенсіонерів попередили, що пенсію будуть проводити певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку. Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня у зв'язку з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму, підвищать щомісячні соціальні виплати. Мінімальну пенсію підвищать на 57 гривень, яка становитиме 1769 гривень на місяць. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку. Шмигаль пообіцяв не піднімати пенсійний вік і заявив, що МВФ цього не вимагає. Тим часом, українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа.