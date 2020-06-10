Пенсійний фонд направив на фінансування червневих пенсій ще 1,7 млрд гривень

В середу, 10 червня, Пенсійний фонд України (ПФУ) за графіком продовжував фінансувати пенсії і виділив ще 1,7 мільярда гривень після того, як 9 червня на пенсії виділили 2,2 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба відомства в соціальній мережі Facebook.

"На пенсійні виплати сьогодні направлено 1,7 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Фінансування пенсій 10 червня. Інфографіка ПФУ

У відомстві підкреслили, що забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 15, 3 млрд грн.

Також там нагадали, що виплати здійснюються і будуть здійснюватися в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку.

Шмигаль пообіцяв не піднімати пенсійний вік і заявив, що МВФ цього не вимагає. Шмигаль підкреслив, що в меморандумі про співпрацю з МВФ немає жорстких вимог до конкретних речей (наприклад, щодо підвищення тарифів на комунальні послуги), а прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні.

Тим часом, українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа.