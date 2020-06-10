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10 червня 2020, середа, 22:47 6
Фінанси 2020-06-10T23:45:01+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд направив на фінансування червневих пенсій ще 1,7 млрд гривень

Пенсійний фонд направив на фінансування червневих пенсій ще 1,7 млрд гривень

Надежда Комендантова
ПФУ, Пенсійний фонд, пенсія, пенсія в Україні, фінансування пенсій
Пенсія.
Пенсія.

В середу, 10 червня, Пенсійний фонд України (ПФУ) за графіком продовжував фінансувати пенсії і виділив ще 1,7 мільярда гривень після того, як 9 червня на пенсії виділили 2,2 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба відомства в соціальній мережі Facebook.

"На пенсійні виплати сьогодні направлено 1,7 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Фінансування пенсій 10 червня. Інфографіка ПФУФінансування пенсій 10 червня. Інфографіка ПФУ

У відомстві підкреслили, що забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 15, 3 млрд грн.

Також там нагадали, що виплати здійснюються і будуть здійснюватися в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку.

Шмигаль пообіцяв не піднімати пенсійний вік і заявив, що МВФ цього не вимагає. Шмигаль підкреслив, що в меморандумі про співпрацю з МВФ немає жорстких вимог до конкретних речей (наприклад, щодо підвищення тарифів на комунальні послуги), а прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні.

Тим часом, українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа.

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