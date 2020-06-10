У Київській області залишиться в п'ять разів менше районів

На сьогодні в Київській області планується зробити 5 або 6 районів, проте щодо районних центрів рішення ще немає. Водночас Ірпінь уже воює з Бучею та Гостомелем через нове районування.

Про це під час брифінгу повідомив голова Київобладміністрації Василь Володін.

"Головне питання, яке турбує кожну громаду - визначення нових адміністративних центрів районів. Принцип, за яким ми визначаємо їх - це методика, яка затверджена міністерством розвитку громад і бажання самих громад", - сказав він.

Думки самоврядування та громадськості фіксуються в протоколах Київобладміністрації, які в подальшому передаються Мінрегіону.

Існує низка критеріїв за якими визначаються майбутні райцентри, всі міста Київської області не повністю відповідають їм через що протоколи до Мінрегіонів ґрунтуються на думках самоврядувань та громадськості.

Як повідомляли Українські Новини, Киевобладмистрация розглядає Бучу і Бородянку як райцентру укрупненого Києво-Святошинського району. У той же час, на сьогоднішній день в Київській області 26 районів.

11 березня Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна, а 27 травня його кандидатура була схвалена Кабміном.

Тим часом, Бучу і Бородянку розглядають як райцентри укрупненого Києво-Святошинського району.