Сьогодні Шмигаль дасть онлайн пресконференцію з нагоди 100 днів Кабміну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дасть онлайн прес-конференцію в четвер з нагоди 100 днів Кабінету Міністра під його головуванням.

Про це сказано в анонсах Кабміну, передають Українські Новини.

Прес-конференція розпочнеться о 14:00 і транслюватиметься на офіційному YouTube-каналі уряду.

При цьому в повідомленні прес-служби немає інформації про можливість задавати запитання прем'єру.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 11 червня, виповнюється 100 днів з моменту призначення Верховною Радою прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. Сам Шмигаль заявив, що вважає досягненням Кабміну побудову фундаменту для економічного відновлення країни після епідемії коронавірусу.

Тим часом депутати Верховної Ради не налаштовані дати Кабінету Міністрів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля річний імунітет підтримкою програми дій уряду яку Рада розгляне на цьому пленарному тижні.

Також Шмигаль пообіцяв не піднімати пенсійний вік і заявив, що МВФ цього не вимагає.