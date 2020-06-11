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11 червня 2020, четвер, 13:00 11
Кабмін 2020-06-11T14:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Шмигаль дасть онлайн пресконференцію з нагоди 100 днів Кабміну

Сьогодні Шмигаль дасть онлайн пресконференцію з нагоди 100 днів Кабміну

Анна Рудык
Кабмін, Прем'єр-міністр України, Кабінет Міністрів, Денис Шмигаль, пресконференція
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дасть онлайн прес-конференцію в четвер з нагоди 100 днів Кабінету Міністра під його головуванням.

Про це сказано в анонсах Кабміну, передають Українські Новини.

Прес-конференція розпочнеться о 14:00 і транслюватиметься на офіційному YouTube-каналі уряду.

При цьому в повідомленні прес-служби немає інформації про можливість задавати запитання прем'єру.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 11 червня, виповнюється 100 днів з моменту призначення Верховною Радою прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. Сам Шмигаль заявив, що вважає досягненням Кабміну побудову фундаменту для економічного відновлення країни після епідемії коронавірусу.

Тим часом депутати Верховної Ради не налаштовані дати Кабінету Міністрів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля річний імунітет підтримкою програми дій уряду яку Рада розгляне на цьому пленарному тижні.

Також Шмигаль пообіцяв не піднімати пенсійний вік і заявив, що МВФ цього не вимагає.

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