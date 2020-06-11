Замість Ткаченко в Раду від "Слуги народу" проходить юрист Маслов

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК, передають Українські Новини.

4 червня Верховна Рада призначила Ткаченко міністром культури, у зв'язку з чим достроково припинила його депутатські повноваження.

Замість нього ЦВК визнала обраним депутатом Ради наступного за черговістю кандидата з виборчого списку "Слуги народу" - Маслова, включеного в нього під №138.

Для реєстрації депутатом він повинен протягом 20 днів подати в ЦВК необхідні документи.

Після реєстрації він зможе приступити до виконання депутатських обов'язків, коли на засіданні парламенту прийме присягу.

Маслову 36 років.

У партійний список "Слуги народу" він був включений як співвласник і директор компанії "Авін трейд", яка займається гуртовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Він також є власником і директором адвокатського об'єднання "Лоуатек".

Раніше Маслов працював суддею Дніпровського районного суду Кам'янського (Дніпропетровська область).

Ткаченко очолював в Раді комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Маслов увійде в інший комітет.

Як повідомляли "Українські Новини", у четвер депутат Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що вирішив достроково скласти повноваження. Замість нього у Верховну Раду проходить Аліна Свідерська.