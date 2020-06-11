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11 червня 2020, четвер, 21:11 5
Верховна Рада і партії 2020-06-11T21:45:52+03:00
Українські Новини
Замість Ткаченко в Раду від "Слуги народу" проходить юрист Маслов

Замість Ткаченко в Раду від "Слуги народу" проходить юрист Маслов

Елена Новикова
ЦВК, Верховна Рада, Денис Маслов, Фракції та партії
Денис Маслов. Фото: Facebook/Денис Маслов
Денис Маслов. Фото: Facebook/Денис Маслов

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" юриста Дениса Маслова замість Олександра Ткаченка, призначеного міністром культури та інформаційної політики.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК, передають Українські Новини.

4 червня Верховна Рада призначила Ткаченко міністром культури, у зв'язку з чим достроково припинила його депутатські повноваження.

Замість нього ЦВК визнала обраним депутатом Ради наступного за черговістю кандидата з виборчого списку "Слуги народу" - Маслова, включеного в нього під №138.

Для реєстрації депутатом він повинен протягом 20 днів подати в ЦВК необхідні документи.

Після реєстрації він зможе приступити до виконання депутатських обов'язків, коли на засіданні парламенту прийме присягу.

Маслову 36 років.

У партійний список "Слуги народу" він був включений як співвласник і директор компанії "Авін трейд", яка займається гуртовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Він також є власником і директором адвокатського об'єднання "Лоуатек".

Раніше Маслов працював суддею Дніпровського районного суду Кам'янського (Дніпропетровська область).

Ткаченко очолював в Раді комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Маслов увійде в інший комітет.

Як повідомляли "Українські Новини", у четвер депутат Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що вирішив достроково скласти повноваження. Замість нього у Верховну Раду проходить Аліна Свідерська.

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