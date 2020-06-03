Арахамія розповів, хто може пройти в Раду замість Ткаченка

Юрист Денис Маслов пройде у Верховну Раду від партії "Слуга народу" у разі призначення депутата від фракції Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики. Про це журналістам повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передають Українські Новини. "Пан Маслов - досвідчений юрист... в іншому комітеті працюватиме просто. Я думаю, це буде гідна заміна", - сказав він. Згідно з інформацією на сайті центральної виборчої комісії, Маслов є директором компанії "АВІН ТРЕЙД", яка займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, а також посередництвом з продажу сировини і продуктів харчування. Маслову 36 років, він є членом політичної партії "Слуга народу", проживає в Дніпре. Був включений у виборчий список партії під №138. Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує Раді призначити міністром культури та інформаційної політики депутата парламенту Ткаченка ("Слуга народу"). Крім того, що відомо про Ткаченка, який може стати міністром культури або кандидатом у мери Києва.