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03 червня 2020, середа, 18:42 11
Верховна Рада і партії 2020-06-03T20:15:02+03:00
Українські Новини
Арахамія розповів, хто може пройти в Раду замість Ткаченка

Арахамія розповів, хто може пройти в Раду замість Ткаченка

Валерия Драгомирова
Верховна Рада України, Слуга народу, Давид Арахамія
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Юрист Денис Маслов пройде у Верховну Раду від партії "Слуга народу" у разі призначення депутата від фракції Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.

Про це журналістам повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передають Українські Новини.

"Пан Маслов - досвідчений юрист... в іншому комітеті працюватиме просто. Я думаю, це буде гідна заміна", - сказав він.

Згідно з інформацією на сайті центральної виборчої комісії, Маслов є директором компанії "АВІН ТРЕЙД", яка займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, а також посередництвом з продажу сировини і продуктів харчування.

Маслову 36 років, він є членом політичної партії "Слуга народу", проживає в Дніпре.

Був включений у виборчий список партії під №138.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує Раді призначити міністром культури та інформаційної політики депутата парламенту Ткаченка ("Слуга народу"). Крім того, що відомо про Ткаченка, який може стати міністром культури або кандидатом у мери Києва.

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