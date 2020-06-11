Врегулювати статус "першої леді" треба, але без обмеження її прав, — юрист Дульський

Врегулювання статусу "першої леді", ініційоване Президентом Володимиром Зеленським, підтримав адвокат по ряду резонансних справ Олександр Дульський, приводячи у приклад практику Францію.

Про це він повідомив у коментарі Українським Новинам.

"Очевидно, що він (законопроєкт) не буде великим за обсягом, і закріпить основні функції "першої леді", якій, за визначенням є дружина Президента України, наприклад те, що вона займається благодійністю, тому що сьогодні вона відвідує дитячі будинки, підтримує дітей, їздить до лікарів, допомагає матеріально, співчуває... І, напевно, таким чином врегулювати це все ж потрібно", - сказав він.

При цьому Дульський вважає, що закон не зможе врегулювати всі обов'язки та права "першої леді".

"З точки зору необхідності врегулювання цього питання на законодавчому рівні, на мій погляд, як юриста, будь-який закон не зможе повністю врегулювати ці правовідносини, тому що дружина Президента є вільною людиною і обмежувати її законом не можна. Вона не є чиновником, а це означає, що вона може робити все, що не заборонено законом, як для людини. І обмежити, наприклад, що вона може займатися тільки благодійністю і міжнародними візитами і самітами, це неправильно. Закон же не врегулює всі питання", - вважає юрист.

Дульський говорить, що в даному законі можна просто прописати інші різні види діяльності, якими може займатися "перша леді", не розписуючи кожну деталь.

"У нас і так багато питань (до всіх), ще й до першої леді пристануть через цей законопроект", - додав він.

Також Дульський згадав і про статут "першого джентльмена".

"В країнах, де керівну посаду обіймає жінка, існує чоловічий еквівалент цього титулу - "перший джентльмен". Такий титул, наприклад, носив, Едвард Прек, чоловік колишнього Президента Мальти Марі-Луїз Колейро Прек", - сказав він.

Юрист також зазначив, що у разі обрання Президентом України жінки, закон про "першої леді", очевидно, не буде регулювати права й обов'язки її чоловіка.

"Тому якщо буде у нас "перший джентльмен", будемо говорити про закон України про "першому обухівського джентльмена", - сказав він.

Крім того, Дульський привів у приклад практику Франції.

"У 2017 році в Парижі Президент Франції Емануель Макрон запропонував прийняти статут "першої леді", і це був перший документ у Франції, який би дозволив офіційно заснувати цю посаду і виділяти кошти на неї з бюджету", - розповідає він.

Але за результатами даної законодавчої ініціативи Єлисейський палац відмовився надавати Бріджит Макрон, дружині Президента, офіційний статус "першої леді".

"І у Франції була прийнята "Хартія прозорості" - документ, який визначає статус дружини Президента країни. Відповідно до цієї Хартії (вона до сьогоднішнього дня діє), перша леді може супроводжувати чоловіка під час офіційних візитів, міжнародних самітів, брати участь в національних та міжнародних заходах, спрямованих на боротьбу зі змінами клімату, насильством щодо жінок і дітей, дружина має право контролювати проведення прийомів в Єлисейському палаці, відповідати на листи, які до неї надходять на запит французьких та іноземних діячів, проводити та підтримувати заходи, які сприяють підвищенню міжнародного впливу Франції", - пояснює юрист.

При цьому, згідно з Хартією, не передбачено жодного виду винагороди за таку діяльність.

"Дружина французького Президента має у розпорядженні двох помічників, і за свою діяльність ніякої винагороди не отримує. Це прописано в Хартії, так як були скандали з приводу того, що на це ще треба виділяти кошти", - сказав Дульський.

Також він згадав, що 17 червня 2019 року подружжя Зеленських перебувало з візитом у Франції, під час якого Олена Зеленська запросила Бріджит Макрон відвідати Україну.

"І за підсумками зустрічі повідомлялося, що перша леді Франції займається комунікацією з громадянським суспільством у сфері освіти, охорони здоров'я, захистом прав людей з особливими потребами, культури, охорони дитинства, гендерної рівності, буллінга, прав жінок, навколишнього середовища і так далі. Зрозуміло, відповідно до зазначеної Хартії прозорості" перша леді комунікує з паризькими інтелектуальним співтовариством і провідними діячами культури", - зазначив юрист.

Як повідомляли Українські Новини, на думку Олександри Голуб, голови громадської організації "Ліга захисту прав жінок", через законопроєкт "Про першу леді", при обранні президентом жінки, постане питання урегулювання статусу її чоловіка.

Раніше, замість обіцяної міністром охорони здоров'я надбавки, хворий на коронавірус лікар отримав листівку з подякою від першої леді, Олени Зеленської. Саме цей інцидент став одним з ідейних рушіїв створення законопроєкту, що регулюватиме інститут першої леді.