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10 червня 2020, середа, 21:22 10
Суспільство 2020-06-10T23:15:02+03:00
Українські Новини
При президенті-жінці в Україні будуть думати, що робити зі статусом "першої леді"

При президенті-жінці в Україні будуть думати, що робити зі статусом "першої леді"

Кира Молчанова
Президент України, Україна, права жінок, Олена Зеленська, перша леді
Олена Зеленська Фото: Elle
Олена Зеленська Фото: Elle

 Олександра Голуб, голова громадської організації "Ліга захисту прав жінок", вважає, що в разі прийняття законопроєкту "Про першу леді", ініційованого Президентом Володимиром Зеленським, при Президенті-жінці буде піднято питання про статус її чоловіка.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Перша леді" хоч і знаходиться в публічній площині, виконуючи культурну, соціальну або дипломатичну місію разом зі своїм партнером - Президентом, вона не є виборною особою і не має особливого статусу як чиновник згідно з Конституцією. "Перша леді" на цей момент - це перш за все відповідальний статус, а не посада. З іншого боку, Президентом може стати і жінка, тому відразу виникає питання, яким чином у майбутньому законопроєкті визначать статус чоловіка потенційної жінки-президента", - сказала вона.

Голуб додала, що дружина або чоловік першої особи держави повинні мати однакові права та обов'язки, незалежно від статі.

"Президент Франції Емманюель Макрон також ініціював процес законодавчого врегулювання статусу "першої леді" у Франції. Але така ідея зіткнулася з опором громадян, адже законопроєкт пропонував збільшити фінансування Офісу дружини Президента. У прогресивній країні перша леді, очевидно, повинна демонструвати приклад емансипованої, освіченої, незалежної жінки... Потрібен для цього особливий закон - питання відкрите", - додала Голуб.

Раніше ряд ЗМІ процитував Зеленського під час його робочої поїздки в Хмельницьку область 3-4 червня,  де він сказав, що хоче закріпити "законодавство, яке регулює інститут першої леді".

Як повідомляли Українські Новини, 13 січня Зеленський призначив свою дружину Олену членом ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".

Лікар Віталій Денисюк, який переніс коронавірусну інфекцію, не отримав жодних доплат, оскільки працює ортопедом-травматологом. Замість цього, перша леді Олена Зеленська надіслала йому листівку з подякою.

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