Зеленський планує на законодавчому рівні врегулювати обов'язки першої леді

У той час, як перша леді України Олена Зеленська розповіла, що її карантин почався ще рік назад, коли її чоловіка вибрали президентом, Володимир Зеленський планує законодавчо врегулювати статус першої леді.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Українська правда".

За словами президента, його дружина часто стикається з безпідставною критикою.

"У нас була така історія, про яку ми не хотіли говорити. Вона (перша леді) писала листи підтримки всім лікарям, які захворіли коронавірусом. І навіть всім тим, хто не лікував хворих коронавірусом, а просто в житті захворіли на нього. Писала листи, але не хотіла на цьому піаритися. Антипіар їй зробила людина, яка відповіла: що це за листи? Де мої 300 відсотків (надбавки)?", - сказав Зеленський.

Зеленський додав, що цей лікар не отримав доплати тому що не лікував людей від коронавірусу. Також президент зазначив, що, на його думку, ця людина повела себе неетично і образливо. Тому що надбавки і зарплата не залежать від першої леді.

"Що повинна була зробити перша леді? Вона дійсно робить багато речей. Без піару. Я їй кажу, що вона повинна про все розповідати (громадськості). Але я не хочу її міняти. Вона для мене важливіше як моя дружина, мати моїх дітей, ніж перша леді", - додав Зеленський.

За словами Зеленського, після цього випадку він зрозумів, що проблема в тому, що немає законодавства, яке регулює інститут першої леді.

"Тоді люди, обираючи президента, будуть розуміти, що буде робити перша леді. Не будуть у неї питати (чим вона займається). Я, до речі, хочу зараз розробити з дружиною та її помічниками законопроект на законодавчому рівні, закріпити це питання. Тут не потрібно ніяке бюджетне фінансування", - резюмував президент.

Як повідомляли Українські Новини, у січні Зеленський призначив свою дружину в раду, яка раніше очолювала Марина Порошенко.

Також раніше цього дружина Президента Володимира Зеленського Олена заявляла, що має намір просувати проекти з покращення системи шкільного харчування.