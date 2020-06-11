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11 червня 2020, четвер, 17:28 10
Фінанси 2020-06-11T18:30:03+03:00
Українські Новини
Долар падає. НБУ підвищив офіційний курс гривні

Долар падає. НБУ підвищив офіційний курс гривні

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні, Офіційний курс
Курс гривні.
Курс гривні.

Офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12-14 червня, Національний банк підвищив  на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 червня, на 0,45 коп. до 26,6367 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,6515
1 долар США 26,5999
1 швейцарський франк 28,2182
10 ієн 2,4847
10 російських рублів 3,8378
1 євро 30,1723

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти розповіли про те, що слід очікувати від курсу в перший місяць літа.

Також у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 червня на 5,28 коп. до 26,7272 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,17 коп. до 26,4847 UAH/USD.

Тим часом, у травні українці збільшили вклади у банках до 611 млрд гривень.

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