Долар падає. НБУ підвищив офіційний курс гривні

Офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12-14 червня, Національний банк підвищив на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 червня, на 0,45 коп. до 26,6367 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,6515 1 долар США 26,5999 1 швейцарський франк 28,2182 10 ієн 2,4847 10 російських рублів 3,8378 1 євро 30,1723

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти розповіли про те, що слід очікувати від курсу в перший місяць літа.

Також у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 червня на 5,28 коп. до 26,7272 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,17 коп. до 26,4847 UAH/USD.

Тим часом, у травні українці збільшили вклади у банках до 611 млрд гривень.