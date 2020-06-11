У травні українці збільшили вклади у банках до 611 млрд гривень

Обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривнях та іноземній валюті, за оперативними даними, продовжує зростати, як і в квітні, і збільшився на 0,8% до 611,984 млрд гривень станом на 1 червня.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

З початку року вклади населення в банки зросли на 12,8% з 542,302 млрд гривень.

Гривневі вклади населення в банках у травні збільшилися на 1,6% до 356,2 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення в гривневому еквіваленті в звітному місяці скоротився на 0,2% до 255,8 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі і валютні) в травні збільшилися на 2,3% до 528,8 млн гривень.

За оперативними даними НБУ, середня відсоткова ставка за гривневими депозитах (середньомісячна) у травні для юросіб знизилася на 1 п. п. до 6,3%, для фізосіб - знизилася на 0,4 в. п. до 11,4%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб склала 1,8%, для населення – 1,9%.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні вклади населення в банках перевищили 600 млрд гривень.

Тим часом Нацбанк почав публікувати дані про операції банків з готівкою.