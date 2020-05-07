Для проведення у жовтні місцевих виборів ЦВК просить Раду про 260 сторінок змін у Виборчий кодекс

Центральна виборча комісія (ЦВК) направила комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запропоновані зміни до Виборчого кодексу для належного проведення у жовтні місцевих виборів, що складаються з 260 сторінок правок.

Про це йдеться в листі голови ЦВК Олега Діденкі комітету Ради від 6 травня, передають Українські Новини.

"Чинна на сьогодні правова регламентація місцевих виборів характеризується низкою неузгодженостей, прогалин та інших недоліків, які можуть негативно вплинути на практичне застосування положень Кодексу під час організації, підготовки та проведення чергових місцевих виборів у жовтні 2020. Указані обставини обумовлюють необхідність доопрацювання Кодексу, зокрема в частині нормативного забезпечення місцевих виборів", - сказано в ньому.

ЦВК пропонує комітету розглянути можливість викладу четвертої книги Кодексу "Місцеві вибори" в новій редакції, а також внести відповідні зміни до перших трьох книг.

При цьому комісія відзначає, що в разі повної реалізації реформи системи адміністративно-територіального устрою, будуть необхідні ще зміни.

ЦВК нагадала, що відповідно до висновку Конституційного суду комісія не може оцінювати визначення компонентів виборчої системи, оскільки це є питанням політичної доцільності та має вирішуватися парламентом.

Тому в своїх пропозиціях ЦВК уникала відповідних оцінок і рекомендацій.

Водночас комісія звернула увагу на труднощі, які можуть виникнути під час підрахунку голосів та встановлення результатів у разі застосування пропорційної системи з відкритими списками в більш, ніж одній раді одночасно, що сьогодні передбачено у містах з понад 90 тис. виборців.

"Зважаючи на недофінансування чергових місцевих виборів, ймовірність їх підготовки та проведення в умовах карантину, відсутність досвіду застосування такої виборчої системи... широке застосування пропорційної виборчої системи з відкритими списками може мати критичні наслідки", - йдеться в листі.

З огляду на обмежене фінансування та складність процедур державних закупівель, ЦВК пропонує частково покласти функції з матеріально-технічного забезпечення виборів на місцеві органи влади.

У зв'язку з запропонованими змінами ЦВК просить внести супутні зміни до законів "Про Центральну виборчу комісію України" та "Про державний реєстр виборців", а також врегулювати питання державних закупівель під час виборчого процесу.

Всі пропозиції комісії викладено на 260 сторінках, у тому числі пропонується максимально спростити багато бюрократичних виборчих процедур.

Раніше ЦВК повідомила Раді про 16 загроз проведенню місцевих виборів у жовтні.

Як повідомляли Українськi Новини, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня і будуть оголошені до середини липня.

При цьому через коронавірус фінансування місцевих виборів скорочено вдвічі.