підписатися на розсилку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
  • Новини
  • Політика
  • Вибори
  • Для проведення у жовтні місцевих виборів ЦВК просить Раду про 260 сторінок змін у Виборчий кодекс
07 травня 2020, четвер, 15:25 20
Вибори 2020-05-07T16:30:03+03:00
Українські Новини
Для проведення у жовтні місцевих виборів ЦВК просить Раду про 260 сторінок змін у Виборчий кодекс

Для проведення у жовтні місцевих виборів ЦВК просить Раду про 260 сторінок змін у Виборчий кодекс

Виолетта Чайковская
ЦВК, Центральна виборча комісія, Місцеві вибори, Виборчий кодекс, Місцеві вибори-2020
Вибори. Фото: Цензор.немає
Вибори. Фото: Цензор.немає

Центральна виборча комісія (ЦВК) направила комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запропоновані зміни до Виборчого кодексу для належного проведення у жовтні місцевих виборів, що складаються з 260 сторінок правок.

Про це йдеться в листі голови ЦВК Олега Діденкі комітету Ради від 6 травня, передають Українські Новини.

"Чинна на сьогодні правова регламентація місцевих виборів характеризується низкою неузгодженостей, прогалин та інших недоліків, які можуть негативно вплинути на практичне застосування положень Кодексу під час організації, підготовки та проведення чергових місцевих виборів у жовтні 2020. Указані обставини обумовлюють необхідність доопрацювання Кодексу, зокрема в частині нормативного забезпечення місцевих виборів", - сказано в ньому.

ЦВК пропонує комітету розглянути можливість викладу четвертої книги Кодексу "Місцеві вибори" в новій редакції, а також внести відповідні зміни до перших трьох книг.

При цьому комісія відзначає, що в разі повної реалізації реформи системи адміністративно-територіального устрою, будуть необхідні ще зміни.

ЦВК нагадала, що відповідно до висновку Конституційного суду комісія не може оцінювати визначення компонентів виборчої системи, оскільки це є питанням політичної доцільності та має вирішуватися парламентом.

Тому в своїх пропозиціях ЦВК уникала відповідних оцінок і рекомендацій.

Водночас комісія звернула увагу на труднощі, які можуть виникнути під час підрахунку голосів та встановлення результатів у разі застосування пропорційної системи з відкритими списками в більш, ніж одній раді одночасно, що сьогодні передбачено у містах з понад 90 тис. виборців.

"Зважаючи на недофінансування чергових місцевих виборів, ймовірність їх підготовки та проведення в умовах карантину, відсутність досвіду застосування такої виборчої системи... широке застосування пропорційної виборчої системи з відкритими списками може мати критичні наслідки", - йдеться в листі.

З огляду на обмежене фінансування та складність процедур державних закупівель, ЦВК пропонує частково покласти функції з матеріально-технічного забезпечення виборів на місцеві органи влади.

У зв'язку з запропонованими змінами ЦВК просить внести супутні зміни до законів "Про Центральну виборчу комісію України" та "Про державний реєстр виборців", а також врегулювати питання державних закупівель під час виборчого процесу.

Всі пропозиції комісії викладено на 260 сторінках, у тому числі пропонується максимально спростити багато бюрократичних виборчих процедур.

Раніше ЦВК повідомила Раді про 16 загроз проведенню місцевих виборів у жовтні.

Як повідомляли Українськi Новини, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня і будуть оголошені до середини липня.

При цьому через коронавірус фінансування місцевих виборів скорочено вдвічі.

Більше новин про: ЦВК Центральна виборча комісія Місцеві вибори Виборчий кодекс Місцеві вибори-2020

Перед звільненням керівництво ЦВК нарахувало собі ...
Голова ЦВК Діденко в березні отримав премій та над...
Зеленський підписав Виборчий кодекс зі своїми проп...
"Слуга народу" за зниження суми застави для кандид...
У Києві майже втричі зменшилася кількість нових випадків коронавірусу
У Києві відкрилися 10 продуктових ринків: список
Новини
В Україні технічно неможливо збільшити частку атомної енергетики, – Котко 16:24
У квітні виробництво дорогою "зеленої" електроенергії збільшилося в два рази, поки дешевої скоротилося 16:20
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу 16:15
Кабмін звільнив мовного омбудсмена Монахову 16:08
Рада ввела регулярне тестування на COVID-19 для медиків, які працюють з коронавірусними пацієнтами 15:51
більше новин
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
Національний банк понизив гривню. Курс валют на сьогодні 05:30
більше новин
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Зеленський хоче, щоб СБУ захищала мораль, духовність і культуру суспільства 19:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
Заборона громадян виїжджати за кордон суперечить твердженням про європейський курс України, - правозахисник 10:10 Думка
Банкова похвалилася, що Зеленський використовує гумор як зброю у міжнародній дипломатії 12:35
більше новин
Зі Свято-Покровського Голосіївського монастиря зняли карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok