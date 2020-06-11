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11 червня 2020, четвер, 21:00 7
Суспільство 2020-06-11T21:45:02+03:00
Українські Новини
Аномальна спека, місцями зливи та шквали. Прогноз погоди на 12 червня

Аномальна спека, місцями зливи та шквали. Прогноз погоди на 12 червня

Анна Рудык
Погода, Непогода в Україні, погода в Україні, погода на завтра, точний прогноз погоди
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

В той час, як аномально холодний початок літа змінився на виснажливу спеку, у п'тницю, 12 червня, в Києві вітер північно-східний, 7-12 м/с, без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря вночі +19...+21 градус, удень +32...+34 градуси. 

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +26...+31 градус.

В Карпатах помірний дощ, місцями сильний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +29...+34 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +29...+34 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, удень +31...+36 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +26...+31 градус.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +24...+26 градусів.

11 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +18 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, на День Конституції в Україні буде 3 офіційних вихідних дні.

Тим часом, синоптики дали докладний прогноз погоди на все літо в Україні. Влітку 2020 року очікується аномальна спека і катаклізми. Українців очікує спекотне літо з великою кількістю днів з високою температурою — 25-30 градусів і вище.

Також синоптик розповіла про погоду на найближчі 30 років.

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