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11 червня 2020, четвер, 12:07 8
Суспільство 2020-06-11T12:30:02+03:00
Українські Новини
У МОЗ не знають, коли українці зможуть подорожувати за кордон

У МОЗ не знають, коли українці зможуть подорожувати за кордон

Ольга Фандорина
МОЗ, подорожі, Коронавірус, коронавірус у світі, обмеження пересування, пом'якшення карантину, Літня відпустка, Відпустка 2020
Літак. Фото: pic2.me
Літак. Фото: pic2.me

У МОЗ не знають, коли українці зможуть подорожувати за кордон в умовах пандемії. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 11 червня.

"Для того, щоб щось планувати, рішення виключно України недостатньо. Для цього потрібно відновлення авіасполучення, можливість поїхати в якості туриста в ту чи іншу країну і рішення цієї країни відповідно. Я хотів би підкреслити, що підвищення захворюваності ми спостерігаємо не тільки в Україні, а і в інших країнах – і в Німеччині, і в інших європейських країнах. Тому про планування ми зможемо говорити після вирішення тих чи інших країн", — сказав міністр.

Також Степанов розповів про те, що міжнародне сполучення відновиться з 15 липня і нагадав про введення "червоної" та "зеленої" зони.

"Якщо говорити взагалі про перетин кордону, про відновлення міжнародного сполучення, яке на сьогодні заплановано з 15 червня, то ми розглядаємо спільно з Міністерством інфраструктури — це робити "червону зону" і "зелену зону" для країн, з якими у нас буде відновлено сполучення. Червона зона – країни, де епідеміологічна ситуація гірше, ніж в Україні, зелена – країни, де вона краща. В залежності від цього і будуть пропонуватися дії з людиною, який прибуває. Зелена зона не передбачає обсервації або самоізоляції, червона — передбачатиме", - сказав Степанов.

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