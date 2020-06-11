У МОЗ не знають, коли українці зможуть подорожувати за кордон в умовах пандемії. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 11 червня.

"Для того, щоб щось планувати, рішення виключно України недостатньо. Для цього потрібно відновлення авіасполучення, можливість поїхати в якості туриста в ту чи іншу країну і рішення цієї країни відповідно. Я хотів би підкреслити, що підвищення захворюваності ми спостерігаємо не тільки в Україні, а і в інших країнах – і в Німеччині, і в інших європейських країнах. Тому про планування ми зможемо говорити після вирішення тих чи інших країн", — сказав міністр.

Також Степанов розповів про те, що міжнародне сполучення відновиться з 15 липня і нагадав про введення "червоної" та "зеленої" зони.

"Якщо говорити взагалі про перетин кордону, про відновлення міжнародного сполучення, яке на сьогодні заплановано з 15 червня, то ми розглядаємо спільно з Міністерством інфраструктури — це робити "червону зону" і "зелену зону" для країн, з якими у нас буде відновлено сполучення. Червона зона – країни, де епідеміологічна ситуація гірше, ніж в Україні, зелена – країни, де вона краща. В залежності від цього і будуть пропонуватися дії з людиною, який прибуває. Зелена зона не передбачає обсервації або самоізоляції, червона — передбачатиме", - сказав Степанов.

А тим часом, в Карпатах дешевше ніж на морі. Куди поїхати і яка ціна літньої відпустки.

Раніше Українські Новини повідомляли, іноземні курорти відкриють для України під час літньої відпустки.

Через пандемію коронавірусу українці все частіше вибирають внутрішній туризм для літнього відпочинку: куди поїхати і що відвідати в Кіровоградській області.