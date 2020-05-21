Авіакомпанії почали анонсувати перельоти. АМКУ рекомендує утриматися від відкриття бронювань

Антимонопольний комітет (АМКУ) рекомендує авіаперевізникам утриматися від поширення інформації про можливості здійснити переліт до закінчення карантину в той час, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує відновлення авіасполучення в червні.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

"Під час сьогоднішнього засідання Антимонопольний комітет надав рекомендації авіаперевізникам утриматися від поширення інформації про можливості придбати квитки і здійснити переліт до завершення карантину. Така інформація може ввести в оману споживачів, оскільки може бути сприйнята як гарантоване відновлення регулярного авіасполучення", - сказано в ньому.

За інформацією комітету, авіаперевізники не вказують, що карантинні обмеження на здійснення регулярних авіарейсів між Україною та іншими країнами можуть бути продовжені на невизначений термін, у зв'язку з чим здійснення регулярного рейсу буде неможливим.

Крім цього, деякі авіакомпанії, за результатами скасування рейсів, пропонують пасажирам 2 опції зворотного зв'язку - "Змінити бронювання" і "Обміняти квиток на промокод", а повернення коштів за невикористані квитки у зв'язку зі скасуванням рейсів форма зворотного зв'язку не передбачає.

На сьогодні авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) відкрила бронювання квитків на рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова з 23 травня, "Міжнародні авіалінії України" - з 23 травня, Czech Airlines - з 24 травня до Києва, з 25 травня до Одеси, Lufthansa (Lufthansa Group, Німеччина) - з 1 червня з Києва в Берлін і Франкфурт, Ryanair (Ірландія) - з червня до Німеччини та Литви, Swiss - з 21 червня (Lufthansa Group) з Цюріха в Київ.

У зв'язку з цим АМКУ рекомендує перевізникам утриматися від поширення неповної інформації без офіційного підтвердження про відкриття авіасполучення між країнами, надавати пасажирам повні і доступні відомості про всіх варіантах обслуговування.

Порушення закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" тягне за собою накладення штрафу в сумі до 50% доходу від реалізації продукції за останній звітний рік.

Як повідомляли Українські Новини, Єврокомісія розробила нові правила для авіаподорожей.

Тим часом, Україна і Грузія готові синхронно відновити авіасполучення.