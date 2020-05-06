Ухань відкриває школи вперше з початку пандемії коронавірусу

У Китаї у місті Ухань, у якому епідемія коронавірусу взяла свій початок, відновлюють навчальний процес у школах. Про це передає BBC.

Як повідомляє відомство, відкриття шкіл відбулося вперше з початку епідемії. Однак за парти повернуться тільки учні старших класів, випускники шкіл, які готуються до майбутніх іспитів. Всього таких школярів налічується близько 57 тисяч.

Проте, перш, ніж приступити до занять, учні повинні пройти тести на коронавірус і дотримуватися соціальної дистанції в школі.

Крім того, за рахунок того, що кількість учнів у класах значно зменшилася, викладачі забезпечили дистанції для учнів у класах.

В Шанхаї персонал і учнів в деяких школах зобов'язали носити маски.

Як собщали Українські Новини, Китай приховував справжня кількість хворих COVID-19, щоб запастися ліками.

Крім того, Китай відмовив ВООЗ в участі розслідування виникнення коронавірусу.