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09 червня 2020, вівторок, 15:58 9
Суспільство 2020-06-09T17:15:02+03:00
Українські Новини
Умов для подорожей українців за кордон поки немає, — турагентство

Умов для подорожей українців за кордон поки немає, — турагентство

Валерия Драгомирова
Туризм, Турагентство, тури в Туреччину, Коронавірус, карнтин, поїхали з нами, Тури в Грузію, тури-2020
Море. Фото: pixabay.
Море. Фото: pixabay.

В той час, як в липні деякі країни почнуть приймати відпочивальників, керівник київського відділу туристичного агентства "Поїхали з нами" Олена Буцин заявила, що агентству поки не надали перелік умов, за яких український турист отримає дозвіл на в'їзд в певну країну.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"У нас ще немає вимог для українських туристів. Нас кожен день про них запитують, ми самі чекаємо", - сказала Буцин.

Вона зазначила, що хоча вже є країни, які точно відкривають кордони для українців, такі як Туреччина і Грузія, приймаюча сторона не присилала вимоги до українських туристів.

Також жодних рекомендацій і вказівок не приходило з боку влади України.

На сьогодні агентство очікує відкриття кордонів від Греції та Кіпру.

Мережа "Поїхали з нами" нараховує більш як 300 офісів у 78 містах, 98% яких працюють за франчайзингом.

Засновниками є Антон Рудич, Марія Терехова і Олексій Коваль.

Як повідомляли Українські Новини, після карантину вартість турів може зрости незалежно від турфірм.

Також писали про те, як і де провести літню відпустку в Одеській області та про цікаві місця на Закарпатті.

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