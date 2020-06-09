Умов для подорожей українців за кордон поки немає, — турагентство

В той час, як в липні деякі країни почнуть приймати відпочивальників, керівник київського відділу туристичного агентства "Поїхали з нами" Олена Буцин заявила, що агентству поки не надали перелік умов, за яких український турист отримає дозвіл на в'їзд в певну країну.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"У нас ще немає вимог для українських туристів. Нас кожен день про них запитують, ми самі чекаємо", - сказала Буцин.

Вона зазначила, що хоча вже є країни, які точно відкривають кордони для українців, такі як Туреччина і Грузія, приймаюча сторона не присилала вимоги до українських туристів.

Також жодних рекомендацій і вказівок не приходило з боку влади України.

На сьогодні агентство очікує відкриття кордонів від Греції та Кіпру.

Мережа "Поїхали з нами" нараховує більш як 300 офісів у 78 містах, 98% яких працюють за франчайзингом.

Засновниками є Антон Рудич, Марія Терехова і Олексій Коваль.

Як повідомляли Українські Новини, після карантину вартість турів може зрости незалежно від турфірм.

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