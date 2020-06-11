Ресторанні мережі змушені закриватися: пивоварня "Ціпа" закриє чверть своїх закладів

Гуцульська крафтовий пивоварня "Ципа" розглядає можливість закриття 20-25% закладів громадського харчування через карантин в той час, як ресторатор Борисов також може закрити 2-3 заклади через карантин.

Про це повідомив генеральний директор і засновник пивоварні Олександр Шаталов інтерв'ю Українським Новинам.

"Закриємо десь 20-25%. І така ситуація приблизно у кожної ресторанної мережі", - сказав він.

Шаталов зазначив, що такий крок пов'язаний з неможливістю домовитися з частиною орендодавців про відстрочку платежів або зменшення орендної плати.

На його думку, держава могла б допомогти врегулювати відносини орендодавців та орендарів у період карантину.

На сьогодні йде дискусія про те, якою має бути плата за оренду приміщень, однак, на думку Шаталова, остаточне рішення орендодавці зможуть прийняти через місяць після відкриття літніх майданчиків в закладах.

Як повідомляли Українські Новини, Шаталов заявляє, що більшість крафтових пивоварень, в тому числі його пивоварня, призупинили виробництво і втратили 90% каналів збуту в період карантину.

Пивоварня "Ципа" заснована в селі Кваси в Закарпатській області, вона також займається реалізацією кави і сиру.

Раніше повідомлялося, що малі пивоварні просять скасувати акциз і ліцензію через збитки від карантину.

Тим часом ресторан депутата Верховної Ради Миколи Тищенка "Велюр" працював в карантин.