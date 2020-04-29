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29 квітня 2020, середа, 11:58 15
Економіка 2020-04-29T12:01:14+03:00
Українські Новини
Малі пивоварні просять скасувати акциз і ліцензію на час карантину

Малі пивоварні просять скасувати акциз і ліцензію на час карантину

Ольга Фандорина
Карантин, Пивоварня, Малий бізнес, Підтримка бізнесу
Пиво. Фото: pixabay
Пиво. Фото: pixabay

Малі пивоварні України просять скасувати акциз і ліцензію на виробництво пива на час карантину. Про це написав директор крафтового пивоварні "Ціпа" на Закарпатті Дмитро Шаталов на своїй сторінці в Facebook.

Шаталов пише, що продажі пива скорочено на 90%, і з такими проблемами зіткнулися понад 130 крафтових пивоварень в країні. Проте навіть у цих умовах було виплачено понад 100 000 гривень до бюджетів різних рівнів. І з урахуванням наявності кредитів, туманних перспектив виходу з карантину і відправлених у відпустки за свій рахунок людей, запропонував формулу підтримки малих пивоварів України.

  • Скасування оптової ліцензії для тих у кого є ліцензія на виробництво пива. 500 000 гривень платити просто за право продавати і фактично існувати, в нинішній ситуації просто неможливо.
  • Канікули для малих пивоварів по сплаті акцизу на виробництво. Це стане реальною допомогою для кожної конкретної пивоварні. І це підтримка без корупції і всяких там погоджень з чиновниками. Це дозволить не тільки зберегти робочі місця, але створити нові тк багато малі пивоварні перебували на етапі розвитку і розширення. Дана міра дозволить їм не згорнути ці програми інвестування і створення робочих місць у виробництві.

Як повідомляли Українські Новини, американці вдруге внесли українську крафтову пивоварню в список найкращих у світі.

Раніше 12 малих незалежних пивоварень створили асоціацію, щоб боротися за якість крафтового пива.

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