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10 червня 2020, середа, 12:51 7
Суспільство 2020-06-10T14:01:35+03:00
Українські Новини
Кількість інфікованих коронавірусом у Києві зростає після різкого падіння

Кількість інфікованих коронавірусом у Києві зростає після різкого падіння

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість хворих на коронавірус у Києві 9 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 57 осіб до 3 580, померлих - на 1 до 80.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів столиці, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 57 осіб. Серед них четверо медиків. Один випадок за минулу добу летальний. Всього за період пандемії від коронавірусу в Києві померли 80 осіб. На сьогодні у Києві вже 3 580 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", — сказав він.

Серед захворілих 30 жінок у віці від 26 до 78 років, 23 чоловіки від 18 до 72 років, а також 3 хлопчика (1 місяць, 15 і 17 років) і дівчинка 15 років.

В лікарні столиці за останню добу госпіталізовано 12 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 60 осіб, всього від коронавірусу одужали 985 жителів столиці.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили у Подільському (18), Деснянському (10) і Дніпровському (9) районах.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 91-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня з-за епідемії коронавіруса COVID-19.

Також МОЗ змінив критерії для виписки хворих на коронавірус.

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