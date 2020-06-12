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  • Сьогодні День ангела відзначають Василь, Антоніна і Ян. Привітання в картинках
12 червня 2020, пʼятниця, 06:05 10
Lifestyle 2020-06-12T08:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні День ангела відзначають Василь, Антоніна і Ян. Привітання в картинках

Сьогодні День ангела відзначають Василь, Антоніна і Ян. Привітання в картинках

Ирина Николенко
Прикмети, день ангела, який сьогодні день, яке сьогодні свято, 12 червня
День Ангела 12 червня. Фото: 24tv.ua
День Ангела 12 червня. Фото: 24tv.ua

Сьогодні, 12 червня, свято День ангела відзначають  люди з іменами Ісаак, Василь, Антоніна, а напередодні православні християни вшановували пам'ять мучениці Феодосії. Українські Новини зробили підбірку красивих привітань в картинках.

Народні прикмети і традиції

Якщо павуки в цей день плетуть павутину, то незабаром різко зміниться погода.

Якщо 12 червня цвітуть липа і черемха, то літо буде довгим і спекотним.

Якщо бджоли мляві в цей день, то спека затримається.

Якщо чути гучний грім, незабаром прийде похолодання.

12 червня День ангела відзначають: Ян, Василь і Антоніна.

Привітання в картинках. Фото: radiotrek.rv.uaПривітання в картинках. Фото: radiotrek.rv.ua

Привітання з Днем ангела.

День ангела 12 червня. Фото: kanalukraina.tvДень ангела 12 червня. Фото: kanalukraina.tv

День ангела зазначає Василь.

День ангела зазначає Василь. Фото: ulyublena.comДень ангела зазначає Василь. Фото: ulyublena.com

День ангела зазначає Антоніна.

Фото: osoblyva.comДень ангела зазначає Антоніна. Фото: osoblyva.com

Раніше Українські Новини повідомляли, на другий день після Трійці православні християни відзначали День Святого Духа: народні традиції та прикмети.

У червні а Україні втсновлено декілька додаткових вихідних днів, так, крім трьох підряд вихідних на Трійцю, 28 червня, коли відзначається державне свято День Конституції також встановлено вихідний. 

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