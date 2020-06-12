Сьогодні День ангела відзначають Василь, Антоніна і Ян. Привітання в картинках

Сьогодні, 12 червня, свято День ангела відзначають люди з іменами Ісаак, Василь, Антоніна, а напередодні православні християни вшановували пам'ять мучениці Феодосії. Українські Новини зробили підбірку красивих привітань в картинках. Народні прикмети і традиції Якщо павуки в цей день плетуть павутину, то незабаром різко зміниться погода. Якщо 12 червня цвітуть липа і черемха, то літо буде довгим і спекотним. Якщо бджоли мляві в цей день, то спека затримається. Якщо чути гучний грім, незабаром прийде похолодання. 12 червня День ангела відзначають: Ян, Василь і Антоніна. Привітання в картинках. Фото: radiotrek.rv.ua Привітання з Днем ангела. День ангела 12 червня. Фото: kanalukraina.tv День ангела зазначає Василь. День ангела зазначає Василь. Фото: ulyublena.com День ангела зазначає Антоніна. День ангела зазначає Антоніна. Фото: osoblyva.com Раніше Українські Новини повідомляли, на другий день після Трійці православні християни відзначали День Святого Духа: народні традиції та прикмети. У червні а Україні втсновлено декілька додаткових вихідних днів, так, крім трьох підряд вихідних на Трійцю, 28 червня, коли відзначається державне свято День Конституції також встановлено вихідний.