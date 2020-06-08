На другий день після Трійці відзначають День Святого Духа

Відзначивши на п'ятдесятий день після Великодня Трійцю , в понеділок, православні християни святкують День Святого Духа або Духів день, який присвячений Третій Іпостасі Триєдиного Бога, яка цього року випадає на 8 червня, передають Українські Новини.

Православні віряни відзначають День Святого Духа на 51-й день після Великодня. У різних конфесіях це свято у різні дні. Наприклад, Католицька Церква святкує його разом з Трійцею, тобто на 50-й день після Великодня.

Історія Дня Святого Духу

У книзі Діянь святих апостолів розповідається про те, як у день П'ятдесятниці на апостолів зійшов Святий Дух. Вони молилися, як раптово приміщення заповнив шум, і саме в той момент на кожного з них зійшов Святий Дух у вигляді вогняних язиків. Після цього апостоли навчилися зцілювати хвороби, передбачати та говорити на різних мовах.

Традиції в Духів День

У народі це свято пов'язують з днем народження Землі, трав і зелені. З цього дня починався Русалчин тиждень, і в цей день вшановували всіх водних, лугових і лісових духів.

Вважалося, що в цей період потрібно задобрити русалок, щоб вони не заподіяли шкоди живим. Так, на березі біля річки залишали дитячий одяг, їжу та рушники.

Також в цей день з повагою ставилися до дерев, освячували воду в колодязях, збирали цілющі трави, а землю намагалися нагодувати, влаштовуючи пікніки в полі.

Народні прикмети

У цей день забороняється фізична робота на землі.

Це свято вважається великим церковним, як і Трійця, тому не можна виконувати домашню роботу: прати, прибирати, шити.

У цей день дівчата ворожили на воді. Вони пускали вінки у воду, якщо він пристав до берега, то в цьому році вийде заміж, якщо вінок поплив далеко, то дівчина скоро зустріне любов.

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