Сьогодні варто звернути увагу на сон: яке свято відзначають 11 червня та хто святкує день ангела

Сьогодні, 11 червня, православні християни вшановують пам'ять мучениці Феодосії, а напередодні відзначали День Святого Микити. У цей день в народі існують різні повір'я та прикмети.

Українські Новини зробили підбірку традицій і прикмети цього дня: що можна робити і як передбачити погоду на літо.

За народним календарем 11 червня вшановують пам'ять Феодосії. У народі святу називають Колосяницею, тому що з цього часу починало колоситися жито і формуватися колос.

Народні прикмети

Вважається, якщо в цей час починає колоситися жито, то буде врожай грибів.

Якщо під час цвітіння спостерігається сухий туман, то це може нашкодити хліб.

11 червня день спекотний, то боровиків в лісі не знайдеш.

Якщо бджоли активно летять до вуликів, то скоро варто чекати на дощ.

Якщо багато павуків, то буде гарна погода.

Якщо туман вранці стелиться по воді, то це до ясного сонячного дня.

Якщо вітер весь день дме в одному напрямку і до ночі посилюється, то це до дощової погоди.

Що не можна робити сьогодні

Сон з 10 на 11 червня віщий. Виконається він найближчим часом. Особливо велика ймовірність для тих, хто народився в цей день. Сновидіння, побачене вдень 11 червня, не обіцяє нічого хорошого – будете плакати та переживати.

Сьогодні не варто лінуватися – вирішіть усі нагальні справи, виконайте роботу сумлінно.

Якщо вирушаєте у дорогу, то не варто покладатися на випадок. Контролюйте ситуацію.

День Ангела 11 червня святкують: Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот, Варнава, Фелікс.

День ангела зазначає Олександр. Фото: inlviv.in.ua

11 червня День ангела святкує Андрій. Фото: osoblyva.com

День ангела святкує Іван. Фото: inlviv.in.ua

День ангела святкує Марія. Фото: inlviv.in.ua

Привітання в картинках. Фото: today.ua

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