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  • Сьогодні варто звернути увагу на сон: яке свято відзначають 11 червня та хто святкує день ангела
11 червня 2020, четвер, 06:15 8
Lifestyle 2020-06-11T07:30:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні варто звернути увагу на сон: яке свято відзначають 11 червня та хто святкує день ангела

Сьогодні варто звернути увагу на сон: яке свято відзначають 11 червня та хто святкує день ангела

Ирина Николенко
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День ангела 11 червня. Фото: 1news.com.ua
День ангела 11 червня. Фото: 1news.com.ua

Сьогодні, 11 червня, православні християни вшановують пам'ять мучениці Феодосії, а напередодні відзначали День Святого Микити. У цей день в народі існують різні повір'я та прикмети.

Українські Новини зробили підбірку традицій і прикмети цього дня: що можна робити і як передбачити погоду на літо.

За народним календарем 11 червня вшановують пам'ять Феодосії. У народі святу називають Колосяницею, тому що з цього часу починало колоситися жито і формуватися колос.

Народні прикмети

  • Вважається, якщо в цей час починає колоситися жито, то буде врожай грибів.
  • Якщо під час цвітіння спостерігається сухий туман, то це може нашкодити хліб.
  • 11 червня день спекотний, то боровиків в лісі не знайдеш.
  • Якщо бджоли активно летять до вуликів, то скоро варто чекати на дощ.
  • Якщо багато павуків, то буде гарна погода.
  • Якщо туман вранці стелиться по воді, то це до ясного сонячного дня.
  • Якщо вітер весь день дме в одному напрямку і до ночі посилюється, то це до дощової погоди.

Що не можна робити сьогодні

  • Сон з 10 на 11 червня віщий. Виконається він найближчим часом. Особливо велика ймовірність для тих, хто народився в цей день. Сновидіння, побачене вдень 11 червня, не обіцяє нічого хорошого – будете плакати та переживати.
  • Сьогодні не варто лінуватися – вирішіть усі нагальні справи, виконайте роботу сумлінно.
  • Якщо вирушаєте у дорогу, то не варто покладатися на випадок. Контролюйте ситуацію.

День Ангела 11 червня святкують: Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот, Варнава, Фелікс.

День ангела зазначає Олександр. Фото: inlviv.in.uaДень ангела зазначає Олександр. Фото: inlviv.in.ua

11 червня День ангела святкує Андрій. Фото: osoblyva.com11 червня День ангела святкує Андрій. Фото: osoblyva.com

День ангела святкує Іван. Фото: inlviv.in.uaДень ангела святкує Іван. Фото: inlviv.in.ua

День ангела святкує Марія. Фото: inlviv.in.uaДень ангела святкує Марія. Фото: inlviv.in.ua

Привітання в картинках. Фото: today.uaПривітання в картинках. Фото: today.ua

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