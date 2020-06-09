Глобальне потепління зробить літо довшим, а зиму коротшою — кліматолог

Глобальне потепління призводить до того, що літо стає довшим, а зима коротшою показує аналіз тенденцій змін клімату. Про це пише в матеріалі для Washington Post дослідник Університету Аляски, кліматолог Браян Бреттшнайдер, передає BBC Україна.

Учений ділиться результатами власного дослідження, які демонструють, що кількість днів з високою температурою протягом останніх 30 років збільшилися, а низької - навпаки.

Бреттшнайдер прийшов до такого висновку, аналізуючи дані тридцятирічних циклів: 1960-1989 і 1990-2019 років.

Так, в США і Канаді літо тепер триває в середньому на тиждень довше.

Така закономірність - чим ближче до океану, тим довше тримаються високі температури. Це цілком логічно, враховуючи те, що океани стали істотно тепліше останнім часом і мають значний вплив на клімат, зазначає дослідник.

Спостерігається і так званий "острівний ефект міської спеки", - температура повітря в містах і передмістях вище, ніж у міжміському просторі.

Це пов'язано з дорожнім покриттям - асфальт і бетон утримують високі температури.

З приводу зими, то ці зміни ще більш помітні, пише Бреттшнайдер.

Холодні дні в США і Канаді, наприклад, в останні 30 років тривають в середньому на 15 днів менше, ніж у попередній тридцятирічний період.

Такі зміни ведуть до цілком реальних практичних наслідків. Новий клімат може викликати посуху в певних регіонах і тягнути за собою збільшення витрат на систему охолодження в містах. Як повідомляли Українські Новини, через глобальне потепління в Антарктиді розвивається нова екосистема. Крім того, температура світового океану зростає з рекордною швидкістю.