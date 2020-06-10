Спека до +36, шквали та зливи з градом. Прогноз погоди на 11 червня

У четвер, 11 червня. в Києві температура повітря вночі +19...+21 градус, удень +31...+33 градуси. Без опадів, невелика хмарність, вітер східний, 5-10 м/с. Такаж погода може утриматися до кінця тижня.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень місцями град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів, у Рівненській і Хмельницькій областях +26...+31 градус.

В Карпатах помірні короткочасні дощі, місцями сильні дощі, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Моршині короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці короткочасні дощі, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві короткочасні дощі, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, тільки вдень у Житомирській області місцями невеликий дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+35 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, тільки вдень у Вінницькій області місцями невеликий дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, у Вінницькій області +13...+18 градусів, вдень +29...+36 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +30...+36 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +30...+36 градусів.

У Криму невелика хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +29...+34 градуси.

У Ялті вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +30...+32 градуси.

10 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+24 градуси, у районі Усть-Дунайська +18 градусів, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

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