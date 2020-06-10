підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 червня 2020, середа, 09:47 13
Суспільство 2020-06-10T10:24:42+03:00
Українські Новини
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України

Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України

Валерия Драгомирова
Погода, Гроза, Прогноз погоди, Дощі, Опади, Західна Україна
Гроза
Гроза

У середу, 10 червня, у західних областях України очікуються грози, місцями град, шквали та значні дощі.

Про це сказано в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, протягом доби 10 червня у західних областях грози, місцями град та шквали 17-22 м/с, місцями значні дощі", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на дощі, буде досить тепло.

Вдень температура повітря в західних областях +23 +32 градуси. На решті території України хмарно з проясненнями, температура повітря місцями до +35 градусів.

Прогноз погоди в Україні 10 червня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди в Україні 10 червня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, глобальне потепління зробить літо довшим, а зими коротшими.

Крім того, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. Починаючи з 8 по 20 червня вдень буде на рівні 26-28 градусів, а з 21 червня до кінця місяця ще вище. У серпні дощі будуть хоч і частими, але дуже мізерними. За місяць випаде не більше 15-22 міліметрів.

Також синоптики дали прогноз до кінця тижня.

Більше новин про: Погода Гроза Прогноз погоди Дощі Опади Західна Україна

Спекотний антициклон прижене спеку з Туреччини: по...
У Києві ввечері пообіцяли "значний" дощ: можливі п...
Україну заллє дощами, можливі підтоплення, — ДСНС...
Пекельна спека до +35 і дощі з грозами. Прогноз по...
Зеленський пропонує, щоб Всеукраїнський референдум скасував прийняті Радою закони
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України
Новини
Після 5-денного падіння кількість нових випадків коронавірусу різко зросла 09:51
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
МАУ сформувала розклад рейсів по Україні до липня 09:35
Мер Ірпеня звозить бюджетників на мітинг під Кабмін, - активісти 09:30
"Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ 09:25
більше новин
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
Заради підкупу виборців Комарницький і Тищенко крадуть пісок, - Мірошниченко 11:39
Реформування ДАБІ хочуть заблокувати, - Парцхаладзе 13:59
"Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ 09:25
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України 15:24
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
більше новин
Одному з організаторів перестрілки в Броварах повідомили про підозру у хуліганстві
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok