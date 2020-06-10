Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України

У середу, 10 червня, у західних областях України очікуються грози, місцями град, шквали та значні дощі.

Про це сказано в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, протягом доби 10 червня у західних областях грози, місцями град та шквали 17-22 м/с, місцями значні дощі", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на дощі, буде досить тепло.

Вдень температура повітря в західних областях +23 +32 градуси. На решті території України хмарно з проясненнями, температура повітря місцями до +35 градусів.

Прогноз погоди в Україні 10 червня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, глобальне потепління зробить літо довшим, а зими коротшими.

Крім того, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. Починаючи з 8 по 20 червня вдень буде на рівні 26-28 градусів, а з 21 червня до кінця місяця ще вище. У серпні дощі будуть хоч і частими, але дуже мізерними. За місяць випаде не більше 15-22 міліметрів.

Також синоптики дали прогноз до кінця тижня.