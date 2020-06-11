Фахівці не рекомендують купатися на одеських пляжах

В Одеському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України повідомили, що купатися на міських пляжах – не рекомендується.

Всього в Одесі та області на пляжах зібрали 93 проби морської води на мікробіологічні та 43 проби на санітарно-хімічні показники. За межами Одеси морська вода в нормі.

Також фахівці лабораторії підтвердили, що безпечно купання в лиманах та річках на території Одеської області.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я раніше заявило про намір дозволити відкриття пляжів.

Пляжний сезон у Києві стартує, коли температура води підніметься до +18 градусів, що дозволить провести лабораторні дослідження. Лабораторні дослідження води проведуть, коли встановиться необхідна температура. За результатами - пляжі мають отримати відповідні паспорти готовності.

Влітку в Києві збираються відкрити 14 пляжів та 18 зон відпочинку.