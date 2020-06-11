підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 червня 2020, четвер, 10:51 8
Суспільство 2020-06-11T12:15:03+03:00
Українські Новини
Фахівці не рекомендують купатися на одеських пляжах

Фахівці не рекомендують купатися на одеських пляжах

Валерия Драгомирова
Одеса, Пляжний сезон, вода в морі, заборона на купання
Пляж в Одесі. Фото:
Пляж в Одесі. Фото: "Думська"

В Одесі на пляжах дослідження морської води знову показало перевищення санітарно-мікробіологічних показників. На початку червня в Одесі також не рекомендували купатися. Про це пише "Думська".

В Одеському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України повідомили, що купатися на міських пляжах – не рекомендується.

Всього в Одесі та області на пляжах зібрали 93 проби морської води на мікробіологічні та 43 проби на санітарно-хімічні показники. За межами Одеси морська вода в нормі.

Також фахівці лабораторії підтвердили, що безпечно купання в лиманах та річках на території Одеської області.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я раніше заявило про намір дозволити відкриття пляжів.

Пляжний сезон у Києві стартує, коли температура води підніметься до +18 градусів, що дозволить провести лабораторні дослідження. Лабораторні дослідження води проведуть, коли встановиться необхідна температура. За результатами - пляжі мають отримати відповідні паспорти готовності.

Влітку в Києві збираються відкрити 14 пляжів та 18 зон відпочинку.

Більше новин про: Одеса Пляжний сезон вода в морі заборона на купання

У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента
Новини
Харків не видавав безкоштовно житло громадянам у 2019 12:12 Документ
У МОЗ не знають, коли українці зможуть подорожувати за кордон 12:07
В Україні зросла кількість областей, не готових до пом'якшення карантину 12:06
Зеленський вважає Порошенка досвідченим політиком і маніпулятором 11:53
70% споживачів газу на Чернігівщини боргують за газ 11:42 Прес-реліз
більше новин
Шестирічній дочці вбитого Джорджа Флойда подарували повну стипендію на навчання в університеті 11:37
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України 15:24
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
Оновлення дорожньої навігації. Фото: a3.kyiv.ua
В Україні з'являться нові дорожні знаки 14:29
більше новин
У Вінницькій області "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів далекого сполучення: список маршрутів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok