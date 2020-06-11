Фахівці не рекомендують купатися на одеських пляжах

В Одесі на пляжах дослідження морської води знову показало перевищення санітарно-мікробіологічних показників. На початку червня в Одесі також не рекомендували купатися. Про це пише "Думська". В Одеському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України повідомили, що купатися на міських пляжах – не рекомендується. Всього в Одесі та області на пляжах зібрали 93 проби морської води на мікробіологічні та 43 проби на санітарно-хімічні показники. За межами Одеси морська вода в нормі. Також фахівці лабораторії підтвердили, що безпечно купання в лиманах та річках на території Одеської області. Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я раніше заявило про намір дозволити відкриття пляжів. Пляжний сезон у Києві стартує, коли температура води підніметься до +18 градусів, що дозволить провести лабораторні дослідження. Лабораторні дослідження води проведуть, коли встановиться необхідна температура. За результатами - пляжі мають отримати відповідні паспорти готовності. Влітку в Києві збираються відкрити 14 пляжів та 18 зон відпочинку.