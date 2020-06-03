На пляжах Одеси краще не купатися: чорноморська вода не відповідає санітарним нормам

Після того, як Міністерство охорони здоров'я заявило про намір дозволити відкриття пляжів, в Одесі Держспоживслужба закликає тимчасово відмовитися від купання у Чорному морі. Під час перевірки, проведеної ГУ "Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" виявилося, що вода недостатньо чиста і безпечна.

Проби води були відібрані 25-26 травня у всіх визначених контрольних точках Одеси. Унаслідок чого виявилося, що "морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками".

В повідомленні попереджають, що у воді краще не купатися "до особливого розпорядження", щоб не заразитися і не допустити епідемії хвороб, які передаються водним шляхом.

Як повідомляли Українські Новини, влітку в Києві збираються відкрити 14 пляжів та 18 зон відпочинку.

Пляжний сезон у Києві стартує, коли температура води підніметься до +18 градусів, що дозволить провести лабораторні дослідження. Лабораторні дослідження води проведуть, коли встановиться необхідна температура. За результатами - пляжі мають отримати відповідні паспорти готовності.