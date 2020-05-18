МОЗ дозволить відкрити пляжний сезон

Міністерство охорони здоров'я має намір дозволити відкриття пляжів, у той час, як кількість нових випадків коронавірусу в Україні падає другий день поспіль.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"У цьому сезоні ми зможемо купатися. Ми провели консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних захворювань Національної академії медичних наук. Вони підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби, тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні. Навіть незважаючи на те, що в прісній воді збудник виживає, за даними вчених, в річках з проточною водою інфікуватися складно. Це тільки може бути при близькому контакті. Тому і щодо річкових пляжів також МОЗ буде давати дозвіл працювати в цьому сезоні", - сказав він.

При цьому для відвідування пляжів будуть надані рекомендації.

Ляшко підкреслив, що не рекомендується відвідувати пляжі людям старше 60 років і людям з хронічними захворюваннями.

Треба буде дотримуватися дистанції між відвідувачами не менше 2 м.

Обслуговуючий персонал пляжу повинен буде використовувати маски.

Раніше Українські Новини писали, коли почнеться другий етап виходу з карантину і що дозволять українцям.



Крім того, за словами прем'єр-міністра Шмигаля, карантин продовжать і після 22 травня.