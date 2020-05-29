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29 травня 2020, пʼятниця, 20:54 5
Політика 2020-05-29T21:20:07+03:00
Українські Новини
Пляжний сезон у Києві збираються відкрити, коли вода прогріється до +18 градусів

Пляжний сезон у Києві збираються відкрити, коли вода прогріється до +18 градусів

Кира Молчанова
Київ, Пляжі Києва, пляжі, відкриття пляжів
Київ. Міст на Труханів острів. Фото: Pixabay
Київ. Міст на Труханів острів. Фото: Pixabay

Всупереч очікуванням і попереднім обіцянкам, Київ не відкриє пляжі з 1 червня. Пляжний сезон у Києві стартує, коли температура води підніметься до +18 градусів, що дозволить провести лабораторні дослідження.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальному підприємстві "Плесо", передають Українські Новини.

"Відкриття столичних пляжів відбудеться тоді, коли температура води у водоймах складе не менше 18 градусів. У відповідності з наказом Міністерства охорони здоров'я України №140 по санітарним нормам і правилам, саме такою повинна бути температура води для проведення повноцінного дослідження поверхневих вод і відкриття купального сезону", - сказано в ньому.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та Управління з надзвичайних ситуацій КМДА здійснюють обстеження 14 пляжних зон столиці, зокрема, дна водойм та питної води.

Лабораторні дослідження води проведуть, коли встановиться необхідна температура.

За результатами - пляжі повинні отримати відповідні паспорти готовності.

Нагадується, що пляжі та зони відпочинку увійшли у перелік громадських місць, на які поширюється ослаблення карантинних заходів.

Тобто, знято заборону на відвідування пляжів та зони відпочинку, проте сезон купання стартує тільки, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська рада планує відкрити 14 пляжів та 18 зон відпочинку.

Вірусолог, представник Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Наталія Кожан не підтримує намір Міністерства охорони здоров'я дозволити відкриття пляжів.

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