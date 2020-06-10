МОЗ змінив критерії для виписки хворих на коронавірус

Критерії для виписки пацієнтів, що хворіли на коронавірус, змінилися. Так, Міністерство охорони здоров'я встановило, що тепер достатньо провести 1 негативний тест замість 2 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для визнання людини такою, що одужала, – таких в Україні за минулу добу нараховується 357 осіб.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Раніше у нас критеріями для виписки були відсутність клінічних симптомів, а також 2 поспіль негативних тестів методом полімеразної ланцюгової реакції. Сьогодні такими критеріями є відсутність клінічних симптомів, а також один негативний тест методом полімеразної ланцюгової реакції", - сказав він.

З слів Ляшка, очікується збільшення кількості видужалих у зв'язку з зазначеною зміною підходу до критеріїв їх визначення.

Як повідомляли Українські Новини, Віктор Ляшко назвав Київ та ще 6 областей такими, що не відповідають критеріям для введення пом'якшення карантину.

Крім того, сьогодні 100-й день з виявлення першого випадку коронавірусу в Україні.