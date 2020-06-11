На заході України зросте рівень води в річках через дощі, — ДержНС

11-12 червня на річках Закарпаття, Львівської та Івано-Франківської області очікується підвищення рівнів води до 1,5 м через дощі. Про це сказано в повідомленні прес-служби ДержНС. За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з очікуваними дощами, протягом 11-12 червня очікується підвищення рівнів води над рівнями:

на річках Закарпаття, басейнів Прута та Сереті на 0,3-1,0 м;

на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) на 0,5-1,5 м.

"У місцях випадання сильних злив можливе формування значного місцевого і схильного стоку, в горах існує загроза утворення локальних селевих потоків, які можуть мати небезпечні наслідки", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер в Україні буде спека до +35, місцями дощі та шквали. Починаючи з 8 по 20 червня вдень буде на рівні 26-28 градусів, а з 21 червня до кінця місяця ще вище.

Крім того, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Тим часом глобальне потепління зробить літо довшим, а зими коротшими.