підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
11.06.20 11:00 Пресс-конференция нового председателя Госэкоинспекции Андрея Малеваного

11 червня 2020, четвер, 08:54 8
Суспільство 2020-06-11T11:00:03+03:00
Українські Новини
На заході України зросте рівень води в річках через дощі, — ДержНС

На заході України зросте рівень води в річках через дощі, — ДержНС

Валерия Драгомирова
Погода, Рівень води у річках, ДержНС
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

11-12 червня на річках Закарпаття, Львівської та Івано-Франківської області очікується підвищення рівнів води до 1,5 м через дощі. Про це сказано в повідомленні прес-служби ДержНС. За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з очікуваними дощами, протягом 11-12 червня очікується підвищення рівнів води над рівнями:

  • на річках Закарпаття, басейнів Прута та Сереті на 0,3-1,0 м;
  • на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) на 0,5-1,5 м.

"У місцях випадання сильних злив можливе формування значного місцевого і схильного стоку, в горах існує загроза утворення локальних селевих потоків, які можуть мати небезпечні наслідки", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер в Україні буде спека до +35, місцями дощі та шквали. Починаючи з 8 по 20 червня вдень буде на рівні 26-28 градусів, а з 21 червня до кінця місяця ще вище.

Крім того, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Тим часом глобальне потепління зробить літо довшим, а зими коротшими.

Більше новин про: Погода Рівень води у річках ДержНС

В Україні новий рекорд захворюваності на коронавірус за добу
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус
Новини
Ініціативи українських НПЗ обійдуться споживачам в 11 млрд грн і викликають дестабілізацію поставок 11:15
Зеленський вважає аферистом Лероса і не вірить, що брат Єрмака "торгував" посадами 11:10
Кабмін домовився з інвесторами в "зелену" енергетику про зниження тарифу 10:52
Фахівці не рекомендують купатися на одеських пляжах 10:51
Рубль дорожчає. Курс російської національної валюти на 11 червня 10:50
більше новин
Російський пасажирський літак порушив повітряні кордони Естонії і проігнорував зауваження 10:28
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України 15:24
Оновлення дорожньої навігації. Фото: a3.kyiv.ua
В Україні з'являться нові дорожні знаки 14:29
більше новин
За добу у світі коронавірусом заразилися більше людей, ніж одужали. Дані 11 червня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok