Пекельна спека зіштовхнеться з грозовим фронтом. Синоптики дали прогноз до кінця тижня

Після того, як на літо почалорся з циклону і різкого похолодання вночі місцями до -4 і снігом, в Україну прийшла справжня спека, яка буде домінувати до кінця тижня. На більшості території буде сухо, проте у деяких регіонах пройдуть грози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook .

За її словами, у вівторок, 9 червня, в більшості областей очікується суха та ясна погода, а до середини тижня місцями повітря прогріється до +35 градусів.

"Вдень очікується +27...+32 градуси, в середині тижня на сході, в центрі і на півдні місцями +32...+35 градусів. Однак західна частина буде належати свіжої повітряній масі, максимально +23...+28 градусів", - написала Діденко.

Зі слів синоптика, така відносна свіжість буде спостерігатися через періодичні дощі з грозами, які зумовить атмосферний фронт. Але в більшості областей переважатиме суха ясна погода.

Прогноз погоди в Україні на 9 червня. Карта: Наталка Діденко

За даними синоптика, іноді волога погода з західних регіонах буде, як сьогодні, досягати Одеської, Вінницької, Житомирської та Київської областей. Втім, незважаючи на це, переважаючою буде суха і спекотна повітряна маса. Вітер очікується помірний, з південно-сходу.

Прогноз погоди в Україні на 9 червня. Карта: Наталка Діденко

У Києві 9 червня, буде сухо і спекотно, близько +30 градусів. Увечері є ймовірність локального грозового дощу.

"Надалі у столиці утримається така ж гаряча погода. Весь тиждень обіцяє бути сухим, найближчі дощі, крім завтрашнього пізньовечірнього, очікуються 14-15 червня", - написала Наталя Діденко.

Водночас, згідно з прогнозом Гідрометцентру, у вівторок, 9 червня, комфортна температура до +26 очікується тільки на заході країни. Там пройдуть дощі з грозами. На решті території України буде спекотно до +32, а місцями і до +35 і безхмарно.

Прогноз погоди в Україні на 9 червня від Гідрометцентру.

У середу, 10 червня, погода буде переважно без змін. Але пекуче сонце і спеку охоплять ще більше областей України, і навіть на північному сході вдарить спека до +33. На заході країни - грозові дощі та до +26.

Прогноз погоди в Україні на 10 червня від Гідрометцентру.

У четвер, 11 червня, - літня спека до +33 в центрі, на півдні, півночі і сході України. Грозові дощі очікуються з заходу трохи глибше до центральних регіонах країни.

Прогноз погоди в Україні на 11 червня від Гідрометцентру.

У п'ятницю, 12 червня, грозові дощі перемістяться на південь і південний схід України, температуру повітря трохи знизиться. Там замість +33 очікується до +27-29. На решті території - безхмарна спеку до +31-33.

Прогноз погоди в Україні на 12 червня від Гідрометцентру.

У суботу, 13 червня, грозовий фронт із заходу України накриє дощовими хмарами всю територію країни. Суттєвого зниження температури це не принесе, але спеку переносити буде легше. Дощі прогнозують по всій Україні, а температура буде від +27 до +32.

Прогноз погоди в Україні на 13 червня від Гідрометцентру.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують, що влітку буде тепліше, ніж зазвичай.

Водночас, почалося літо з різкого похолодання до морозу і снігу у деяких областях України.

Також 1 червня на високогр'ї Карпат лежав сніг.