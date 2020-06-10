У Центрі громадського здоров'я розповіли, як кондиціонер впливає на поширення коронавірусу

В той час, як 9 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус в Україні збільшилася на 525 до 28 381, кількість померлих від захворювання - на 23 людини до 833 порівняно з попередньою добою, В літній період використання кондиціонерів не впливає на передачу коронавірусної інфекції. Про це зазначається в повідомленні Центру громадського здоров'я.

"Увімкнені побутові кондиціонери в літній час, в умовах їх правильного використання, не впливають на ризик передачі нової коронавірусної інфекції, оскільки вони не є системами вентиляції. Принцип їх роботи у тому, що кондиціонери забирають повітря з приміщення, охолоджують його і повертають назад в те ж приміщення. Кондиціонер не розбавляє повітря закритих приміщень чистим повітрям зовні", - йдеться в ньому.

Наголошується, що хоча використання кондиціонерів дуже часто викликає хибне відчуття свіжого чистого повітря в приміщенні, насправді в повітрі закритого приміщення поступово накопичується вуглекислий газ, хімічні і біологічні забруднювачі. Тому провітрювання приміщень є одним з основних заходів профілактики передачі респіраторних захворювань, зокрема COVID-19. Використовуючи кондиціонер треба не забувати добре і часто провітрювати приміщення.

"Зараз є лише одна згадка, що у погано провітрюваному приміщенні, з недотриманням фізичної дистанціювання, респіраторної гігієни та етикету кашлю, використання кондиціонерів може вплинути на передачу збудника COVID-19", - додали в Центрі громадського здоров'я.

Проте на сьогодні немає підстав вважати, що зараження коронавірусом можливо через кондиціонер.

Крім того, підкреслюється, що кондиціонер не може стати джерелом розповсюдження збудника COVID-19, тому що для розмноження вірусу потрібен живий організм-господар.

Водночас потрібно дотримуватися правил експлуатації побутових кондиціонерів, регулярно проводити їх технічне обслуговування, очищення і дезінфекцію.

Як повідомляли Українські Новини, вчені досліджують зв'язок поширення COVID-19 з роботою кондиціонерів.

Водночас вірусолог стверджує, що висока температура повітря і ультрафіолет знижують агресивність передачі коронавірусу.