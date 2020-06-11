Сьогодні виповнилося 100 днів Кабміну Шмигаля: що зроблено

4 березня Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, яка спричинила відставку всього уряду.

Сьогодні, 11 червня, виповнюється 100 днів з моменту призначення Верховною Радою прем'єр-міністром віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає заслугою Кабінету Міністрів за перші 100 днів роботи своєчасне забезпечення карантинних заходів і підтримку громадян у умовах епідемії коронавірусу.

Про це він заявив на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Сьогодні 99 днів з моменту, коли наш уряд почав свою роботу, останні 3 місяці були дійсно складними для країни... На нас була покладена значно більша відповідальність, якщо порівнювати з попереднім урядом... Перше, найголовніше, що ми зробили — це забезпечили своєчасні карантинні заходи і забезпечили підтримку людей", — сказав він.

Він також зазначив, що вважає досягненням Кабміну побудова фундаменту для економічного відновлення країни після епідемії коронавірусу.

Як повідомляли Українські новини, депутати Верховної Ради не налаштовані давати Кабінету Міністрів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля річний імунітет підтримкою програми дій уряду, яку Рада розгляне на цьому пленарному тижні.

Також Шмигаль пообіцяв не підвищувати пенсійний вік.