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04 березня 2020, середа, 16:51 21
Політика 2020-03-04T18:15:03+02:00
Українські Новини
Кандидат на посаду прем'єра Шмигаль задекларував 3,4 млн гривень зарплати, будинок і земельні ділянки

Кандидат на посаду прем'єра Шмигаль задекларував 3,4 млн гривень зарплати, будинок і земельні ділянки

Валерия Драгомирова
Зарплата, Прем'єр-міністр України, декларація, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Кандидат на посаду прем'єр-міністра віце-прем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль задекларував 3,39 млн гривень зарплати за 2019 рік.

Про це свідчать дані в єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з ним, він задекларував 2,2 млн гривень зарплати за роботу на Бурштинській теплоелектростанції (ТЕС), 925,5 тис. гривень зарплати за роботу в компанії "ДТЕК Східенерго" і 229,9 тис. гривень за роботу в Івано-Франківської обладміністрації.

Також він задекларував житловий будинок площею 215,9 кв. м за 1,06 млн гривень, нежитловий будинок площею 417,2 кв. м за 4,9 млн гривень і земельні ділянки площею 458 кв. м за 500 тис. гривень і 151 кв. м за 164,9 тис. гривень (власником усього перерахованого майна є його дружина Катерина Шмигаль).

Крім того, Шмигаль вніс у декларацію автомобіль марки Land Rover Discovery Sport за 831,9 тис. гривень.

Також він задекларував 155 тис. доларів на банківських рахунках і 80 тис. доларів - у дружини.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський пропонує кандидатуру віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра.


Тим часом Зеленський запропонував кандидатури в новий Кабмін.

 

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