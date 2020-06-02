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02 червня 2020, вівторок, 05:14 6
Верховна Рада і партії 2020-06-02T05:45:02+03:00
Українські Новини
Цього тижня Рада розгляне програму діяльності уряду і законопроєкт про "злодіїв в законі"

Цього тижня Рада розгляне програму діяльності уряду і законопроєкт про "злодіїв в законі"

Елена Новикова
Верховна Рада, Порядок денний
Верховна Рада
Верховна Рада

Верховна Рада 2-5 червня розгляне програму діяльності уряду і законопроєкт №2513 про визначення у Кримінальному кодексі понять "злодій в законі" і "злочинне співтовариство". Цього тижня депутати вже працюватимуть в режимі чергових пленарних засідань

Про це голова Ради Дмитро Разумков повідомив під час погоджувальної ради парламенту в понеділок, передають Українські Новини.

"У нас на цьому тижні винесені питання з боротьби з організованою злочинністю, це так званий закон "про злодіїв", також питання, пов'язані з програмою діяльності уряду. На цьому тижні вона також буде розглядатися на пленарному засіданні", - сказав він.

Також парламентарі мають намір розглянути законопроєкти, спрямовані на допомогу креативним індустріям.

Крім цього, Разумков запропонував змінити режим роботи парламенту в п'ятницю і замість рубрики "Різне" додати додатковий час для оголошення депутатських запитів, оскільки їх на сьогодні є 273, а без оголошення вони не можуть бути направлені адресатам.

Як повідомляли Українські Новини, на 1 червня операторів та фотокореспондентів дозволили перебувати в ложі для преси у Раді.

 

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