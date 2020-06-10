Спекотний антициклон прижене спеку з Туреччини: повітря розжариться до +36

Україна стала чи не найбільшою спекотною країною в Європі після того, як на початку червня ще йшов сніг та була справжня зимова погода в Карпатах. Тим часом найближчими днями спека в Україні буде набирати обертів і місцями "перевалить" за +36.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у середу, 10 червня температура повітря буде в середньому 30 градусів, а дощі слід очікувати лише в західних областях.

"Вдень очікується 28-33 градуси, місцями до +35 градусів. Переважно без опадів. У західних областях завтра нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, періодичними зливами, шквалом і градом. На заході очікується свіжа погода, 23-28 градусів", – написала Діденко.

у Києві В середу буде сухо і спекотно, 30-32 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 10 червня. Карта: Наталка Діденко

За попередніми прогнозами синоптика, ослаблення спеки можна чекати 14-15 червня.

Водночас, згідно з прогнозом синоптика Віталія Постриганя, малорухливий антициклон продовжує закачувати в Україну розпечене повітря з Туреччини. Тому, до кінця робочого тижня збережеться суха, аномально тепла погода. Вночі буде близько + 20º, вдень +30 .. + 32º.

"Таке тепло не характерне для початку літа. Зміни в синоптичної ситуації нас чекають у вихідні. Активізується грозова діяльність, пройдуть дощі, спека трохи спаде", - прогнозує синоптик.

За словами Постриганя, 5 червня почалося метеорологічне літо, тобто відбувся стійкий перехід середньодобової температури повітря через + 15° у бік підвищення.

"Ми буквально вистрибнули з курток, жакетів в шорти, майки та короткі сукні. Літо прийшло з затримкою на три тижні. Пізня дата його початку - 8 червня 2001", - розповів він.

Також у Дніпрі вже стартував купальний сезон. Вода в Дніпрі прогрілася до +18 градусів, що на 17 днів пізніше середньої дати початку купального сезону за останні 30 років. Найбільш пізня дата початку купального сезону - 11 червня того ж 2001.

Крім того, на думку синоптика, погода була сприятливою для активного росту і розвитку всіх рослин, але одночасно і для розвитку і поширення грибкових хвороб, шкідників і бур'янів. Тому вже зараз потрібно подбати про захист садів від шкідників.

Водночас, синоптик попередив, що спека на тлі червневого зростання висоти сонця негативно впливає на самопочуття і здоров'я людей, тому перебувати на пляжі краще вранці або після 16 годин. "Обов'язковою деталлю гардероба має бути головний убір і сонцезахисні окуляри. Пийте більше чистої прохолодної води", - радить він.

А за прогнозом Укргідрометцентру, в середу вдарить спека до +36. Зокрема, на півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +29...+36 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві у середу, 10 червня, без опадів, невелика хмарність, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +30...+32 градуси. Такий прогноз погоди утримається майже у всіх регіонах України до кінця тижня.