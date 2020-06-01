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  • Немає справедливості, немає миру: у Німеччині та Британії сотні людей вийшли на мітинги на підтримку протестів у США
01 червня 2020, понеділок, 10:29 14
Світ 2020-06-01T12:45:03+03:00
Українські Новини
Немає справедливості, немає миру: у Німеччині та Британії сотні людей вийшли на мітинги на підтримку протестів

Немає справедливості, немає миру: у Німеччині та Британії сотні людей вийшли на мітинги на підтримку протестів у США

Елизавета Кесельман
Расизм, Акція протесту, вбивство Флойда, протести в Німеччині, Протести в Великобританії
Мітинги в Британії на підтримку протестів у США. Скріншот: .reuters.com
Мітинги в Британії на підтримку протестів у США. Скріншот: .reuters.com

Після того, як в Міннеаполісі через смерть неозброєного афроамериканця Джорджа Флойда почалися масштабні мітинги, які прокотилися великими містасм США, сотні людей у  Великобританії та у Німеччині також вийшли на страйк на знак підтримки мітингувальників в США. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що сотні людей вийшли на вулиці Лондона і Берліна 31 травня.

Зокрема, страйкарі в Лондоні стали на коліна на Трафальгарській площі, вигукуючи фразу: "Немає справедливості, немає миру", після чого натовпом вирушили до посольства США. Поліцейські заарештували п'ятьох з демонстрантів, пов'язаних з порушенням карантину і нападом на правоохоронців.

Тим часом, у Німеччині кілька сотень людей влаштували акцію біля американського посольства в Берліні. Біля дипломатичної установи демонстранти вивісили плакат з написом: "Справедливість для Джорджа Флойда" і "Припиніть вбивати нас".

25 травня автомобіль Флойда зупинили поліцейські, які перевіряли інформацію про використання фальшивих банкнот. Флойду наказали відійти від машини. Зі слів поліцейських, він чинив опір арешту. У офіцерів працювали нагрудні камери, однак їх записи вилучили для розслідування.

Відео, яке виклали в загальний доступ, починається вже з того моменту, на якому білий поліцейський застосовує задушливий прийом, наступаючи коліном на шию затриманого. На іншому відео, записаному одним з очевидців, чути, як Флойд повторював: "Я задихаюсь! Я задихаюся!".

Як повідомляли Українські Новини, світлошкірим людям заборонили висловлюватись на антирасистській конференції в Шотландії.

Крім того, Duolingo звинуватили в расизмі і утиску мігрантів за фразу "Вони тут легально?".

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