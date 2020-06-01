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  • У 40 містах США і Вашингтоні ввели комендантську годину через масові протести
01 червня 2020, понеділок, 11:04 15
Америка 2020-06-01T12:45:03+03:00
Українські Новини
У 40 містах США і Вашингтоні ввели комендантську годину через масові протести

У 40 містах США і Вашингтоні ввели комендантську годину через масові протести

Ирина Николенко
Комендантська година, протести в США, вбивство Флойда

У Вашингтоні та щонайменше 40 містах ввели комендантську годину після того, як у США почалися масові протести через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда.

На вулицю вивели понад півтори тисячі бійців Національної Гвардії, передають Українські Новини.

Близько 22:00 години вечора за місцевим часом у Вашингтоні біля Білого Дому поліцейські закидали протестувальників, яких було близько тисячі, шумовими гранатами і застосували сльозогінний газ. У відповідь демонстранти ламали дорожні знаки і пластикові загородження і розпалили вогонь посеред вулиці. Деякі витягли американський прапор з сусіднього будинку і кинули його у вогонь.

На вулицю Вашингтона вивели 1700 осіб Національної гвардії для допомоги поліцейським.

Водночас ще один протест стався на північному заході округу Колумбія. Мітингувальники грабували магазини і супермаркети, поліцейські затримали кількох людей.

Через протести у Вашингтоні ввели комендантську годину з 23:00 до 6:00 ранку за місцевим часом. Також запровадили ще у 40 американських містах, включаючи Атланті, Чикаго, Денвер, Лос-Анджелес, Сан-Франциско та Сіетл.

Раніше Українські Новини, у Німеччині та Британії сотні людей вийшли на мітинги на підтримку протестів у США.

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