У 40 містах США і Вашингтоні ввели комендантську годину через масові протести

У Вашингтоні та щонайменше 40 містах ввели комендантську годину після того, як у США почалися масові протести через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда. На вулицю вивели понад півтори тисячі бійців Національної Гвардії, передають Українські Новини. Близько 22:00 години вечора за місцевим часом у Вашингтоні біля Білого Дому поліцейські закидали протестувальників, яких було близько тисячі, шумовими гранатами і застосували сльозогінний газ. У відповідь демонстранти ламали дорожні знаки і пластикові загородження і розпалили вогонь посеред вулиці. Деякі витягли американський прапор з сусіднього будинку і кинули його у вогонь. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=r4Wi8mBqccI" frameborder="0" allowfullscreen> На вулицю Вашингтона вивели 1700 осіб Національної гвардії для допомоги поліцейським. Водночас ще один протест стався на північному заході округу Колумбія. Мітингувальники грабували магазини і супермаркети, поліцейські затримали кількох людей. Через протести у Вашингтоні ввели комендантську годину з 23:00 до 6:00 ранку за місцевим часом. Також запровадили ще у 40 американських містах, включаючи Атланті, Чикаго, Денвер, Лос-Анджелес, Сан-Франциско та Сіетл. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=qDoRDf4Phjo" frameborder="0" allowfullscreen> Раніше Українські Новини, у Німеччині та Британії сотні людей вийшли на мітинги на підтримку протестів у США.