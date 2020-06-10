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  • Австрія відкриє кордони з 16 червня для 31 країни Європи. На цей раз і для Італії
10 червня 2020, середа, 21:27 8
Європа 2020-06-10T22:00:02+03:00
Українські Новини
Австрія відкриє кордони з 16 червня для 31 країни Європи. На цей раз і для Італії

Австрія відкриє кордони з 16 червня для 31 країни Європи. На цей раз і для Італії

Елизавета Кесельман
Євросоюз, Австрія, Європа, Зовнішні кордони
Відень, Австрія. Фото: pixabay
Відень, Австрія. Фото: pixabay

 Австрія у ніч з 15 на 16 червня зніме прикордонні обмеження на в'їзд для 31 країни Європи, в тому числі і для Італії. Раніше кордон з Італією залишався закритими через те, що вона стала одним з епіцентрів пандемії коронавірусу. Про це передає thelocal.

Як заявив глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг, кордони відкриють для всіх країн ЄС, окрім чотирьох: Швеції, Великобританії, Іспанії та Португалії.

Наголошується, що з 16 червня кордон Австрії з Італією знову буде відкритий, проте МЗС категорично не рекомендує громадянам їздити в Ломбардію, найбільш постраждалу від коронавірусу.

"Поради Міністерства закордонних справ з глобальних подорожей залишаються незмінними. Це означає, що якщо немає потреби, то слід уникати поїздок за кордон і проводити відпустку в Австрії", - заявив Шалленберг.

Як повідомляли Українські Новини, Польща відкриє кордони для країн Євросоюзу 13 червня.

Крім того, Німеччина остаточно скасує прикордонний контроль на наступному тижні.

Тим часом у Європейській комісії закликали Європу відкрити зовнішні кордони з 1 липня.

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